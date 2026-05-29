Svi vole Kiki Palmer — uključujući i voditelja emisije „Hot Ones“ Šona Evansa.

Kada je Evans u novembru 2023. godine bio gost u emisiji „Chicken Shop Date“ kod Ameilije Dimoldenberg, ona ga je pitala da li je ikada imao simpatiju među gostima. Rekao je da jeste, uz nagoveštaj da je reč o nekome koga oboje poznaju, prenosi InStyle.

„Kiki Palmer“, rekao je. Glumica (32) se u njegovoj emisiji pojavila četiri puta. „Veoma šarmantna. Veoma šarmantna. Veoma šarmantna žena“, dodao je.

Fanovi ih od tada sve više gledaju kao par. Glasine o zabavljanju ponovo su se pojavile nakon što je zvezda pozvala Evansa (40), da gostuje u njenoj emisiji „Baby, This Is Keke Palmer“ 26. maja.

Kiki i Šon

„Neki od vas ga znaju kao eksperta za ljuta krilca“, rekla je dok ga je predstavljala. „Drugi ga znaju kao jednog od najžešćih intervjuerа u industriji. A ja ga možda znam kao potencijalnog budućeg partnera. Da, moj dragi Šon Evans je ovde.“

Šon

Ljudi su u komentarima odmah su primetili njihovu međusobnu hemiju. Jedan korisnik je napisao: „Najprofesionalnije flertovanje koje sam ikada video.“ Drugi je rekao: „Obično se ne vezujem za poznate parove, ali ove dvoje moram da vidim zajedno što pre.“ Treći gledalac je komentarisao: „Komentari definitivno prolaze 'vibe check'… zašto se svi smeškamo i radimo nogama od sreće.“

Da bi dodatno podgrejali priču, Palmerova i Evans su čak jednom podelili i poljubac pred kamerama.

Poljubac

Kada se Palmerova pojavila u emisiji „Hot Ones“ u septembru 2025, završila je epizodu tako što je zatražila „kratki poljubac“.

„Postoji još jedna stvar koju bih želela da kažem, Šone, jer sam videla intervju u kojem si rekao da sam ti omiljeni gost“, rekla je. „Rekao si sve te lepe stvari. I znam da smo upravo jeli ljuta krilca, ali sam pomislila da bismo mogli da razmenimo kratak poljubac da vidimo da li postoji iskra.“

Poljubac

On je uzbuđeno odgovorio: „Da, hajde da to uradimo. Hajde da to uradimo.“

Zatim su se kratko poljubili, a Palmerova je van kamere rekla u šali: „Iskra je zaiskrila.“

 

