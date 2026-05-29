Svi vole Kiki Palmer — uključujući i voditelja emisije „Hot Ones“ Šona Evansa.

Kada je Evans u novembru 2023. godine bio gost u emisiji „Chicken Shop Date“ kod Ameilije Dimoldenberg, ona ga je pitala da li je ikada imao simpatiju među gostima. Rekao je da jeste, uz nagoveštaj da je reč o nekome koga oboje poznaju, prenosi InStyle.

„Kiki Palmer“, rekao je. Glumica (32) se u njegovoj emisiji pojavila četiri puta. „Veoma šarmantna. Veoma šarmantna. Veoma šarmantna žena“, dodao je.

Fanovi ih od tada sve više gledaju kao par. Glasine o zabavljanju ponovo su se pojavile nakon što je zvezda pozvala Evansa (40), da gostuje u njenoj emisiji „Baby, This Is Keke Palmer“ 26. maja.

„Neki od vas ga znaju kao eksperta za ljuta krilca“, rekla je dok ga je predstavljala. „Drugi ga znaju kao jednog od najžešćih intervjuerа u industriji. A ja ga možda znam kao potencijalnog budućeg partnera. Da, moj dragi Šon Evans je ovde.“

Ljudi su u komentarima odmah su primetili njihovu međusobnu hemiju. Jedan korisnik je napisao: „Najprofesionalnije flertovanje koje sam ikada video.“ Drugi je rekao: „Obično se ne vezujem za poznate parove, ali ove dvoje moram da vidim zajedno što pre.“ Treći gledalac je komentarisao: „Komentari definitivno prolaze 'vibe check'… zašto se svi smeškamo i radimo nogama od sreće.“

Da bi dodatno podgrejali priču, Palmerova i Evans su čak jednom podelili i poljubac pred kamerama.

Poljubac

Kada se Palmerova pojavila u emisiji „Hot Ones“ u septembru 2025, završila je epizodu tako što je zatražila „kratki poljubac“.

„Postoji još jedna stvar koju bih želela da kažem, Šone, jer sam videla intervju u kojem si rekao da sam ti omiljeni gost“, rekla je. „Rekao si sve te lepe stvari. I znam da smo upravo jeli ljuta krilca, ali sam pomislila da bismo mogli da razmenimo kratak poljubac da vidimo da li postoji iskra.“

On je uzbuđeno odgovorio: „Da, hajde da to uradimo. Hajde da to uradimo.“

Zatim su se kratko poljubili, a Palmerova je van kamere rekla u šali: „Iskra je zaiskrila.“

