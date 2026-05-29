Juta lokne postale su jedan od najvećih trendova ovog proleća i leta, a mnogi ih već nazivaju modernom zamenom za klasične plažne talase. Ova voluminozna i opuštena frizura sa ravnim krajevima osvojila je TikTok, ali i brojne ljubitelje mode i lepote širom sveta.

Ako želite osveženje izgleda bez drastične promene, juta lokne mogu biti idealan izbor. Pristaju gotovo svim dužinama kose i podjednako dobro izgledaju u svakodnevnim i elegantnim kombinacijama.

Odakle potiče naziv?

Trend je dobio ime po američkoj saveznoj državi Juti, poznatoj po spektakularnim kanjonima, netaknutoj prirodi i slobodnom duhu. Upravo takva estetika inspirisala je ovu frizuru – prirodnu, pomalo neurednu, ali istovremeno veoma efektnu.

Ideja je da kosa izgleda kao da ju je oblikovao vetar u pustinjskim predelima američkog Zapada, a ne figaro ili presa za kosu.

Šta su zapravo juta lokne?

Na prvi pogled podsećaju na klasične talase, ali postoji važna razlika. Reč je o velikim, opuštenim loknama sa jasno definisanim i ravnim krajevima.

Ovakav stil daje kosi dodatni volumen i teksturu, posebno ako je tanka ili nema prirodnu punoću. Istovremeno izgleda ležerno, prirodno i veoma negovano, zbog čega je postao toliko popularan.

Kako napraviti juta lokne?

Za ovu frizuru biće vam potreban figaro sa štipaljkom i širim nastavkom.

1. Priprema kose

Kosu osušite i dobro raščešljajte. Važno je da bude potpuno suva i glatka. Pre stilizovanja obavezno nanesite preparat za zaštitu od toplote.

2. Podelite kosu na pramenove

Kosu razdvojite na pramenove širine oko tri centimetra. Najlakše je da počnete od donjih slojeva i postepeno prelazite na gornje.

3. Uvijanje

Uzmite pramen i uvijajte ga od sredine dužine, u smeru od lica. Kada dođete do krajeva, nemojte ih uvijati. Ostavite ih ravnim i lagano provucite figaro naniže. Upravo taj detalj daje prepoznatljiv izgled juta lokni.

4. Fiksiranje

Kada završite sa uvijanjem cele kose, sačekajte da se lokne ohlade. Potom nanesite lak za kosu sa blagim učvršćivanjem. Nakon toga nežno prođite prstima ili češljem sa širokim zupcima kako biste dobili prirodniji i lepršaviji izgled.

5. Završni korak

Za dodatni volumen utrljajte malu količinu voska ili paste za stilizovanje među dlanove i nanesite pri korenu kose. Lagano podignite kosu prstima kako biste dobili opušten i trendi izgled sa više punoće.

Juta lokne predstavljaju savršen spoj elegancije i ležernosti, zbog čega su postale jedna od najtraženijih frizura na društvenim mrežama ove sezone.