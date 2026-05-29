Isklesane ruke Mirande Ker, istaknute haljinom bez rukava, koje su izazvale oduševljenje na crvenom tepihu Met Gale, njeno su delo.

U martu su izraženi trbušni mišići Kejt Hadson, naglašeni haljinom sa ,,XXL" izrezima, privukli sve poglede na žurci ,,Vanity Fair Oscar Party", a iza toga stoji ona. A tu je i zategnuta, atletska figura Dakote Džonson u novoj kampanji brenda ,,Calvina Klein". Megan Rup je instruktorka poznatih koja osmišljava ciljane treninge za američke glumice i top modele.

Osnivačica sopstvene metode ,,The Sculpt Society", koja spaja trening snage, kardio, bare i pilates, Megan Rup je istovremeno preduzetnica, trener i majka. Ekskluzivno otkriva za Vogue sve što treba da znate o radu sa slavnim osobama, svojoj filozofiji vežbanja i tela, kao i najboljim savetima za skladno i uravnoteženo jačanje mišića.

Možete li opisati svoju jedinstvenu metodu?

,,The Sculpt Society" se zasniva na uverenju da kretanje treba da bude prijatno i dovoljno motivišuće da poželite da mu se stalno vraćate. Naši treninzi osmišljeni su na poseban način jer kombinuju jačanje mišića, oblikovanje tela i kardio vežbe koje podstiču lučenje endorfina, stvarajući snažan osećaj zadovoljstva i dobrog raspoloženja. Posle svakog treninga osećaćete se puni energije, osveženo i snažno.

Trenirate slavne osobe pre važnih događaja. Da li je mišićavo telo postalo novi standard lepote?

Ono što primećujem kod svih svojih klijentkinja (ne samo kod onih koje su stalno pod svetlima reflektora) jeste promena načina razmišljanja: više ne traže određeni izgled, već žele da osećaju snagu, samopouzdanje i povezanost sa svojim telom.

Pre važnih događaja moje klijentkinje uglavnom ne traže ništa ekstremno niti drastične promene. Žele jednostavno da se osećaju najbolje moguće, da imaju energiju, osećaju podršku sopstvenog tela i budu samouverene. To se najčešće postiže doslednošću, a ne promenama u poslednjem trenutku.

Mislim da se danas snaga ceni više nego ranije, ali moj cilj nikada nije bio postizanje određenog estetskog ideala. Cilj je da pomognem ženama da se osećaju snažno i moćno u sopstvenom telu. Fizičke promene prirodno dolaze kao posledica toga.

Možete li opisati kako obično izgleda priprema pre važnog događaja?

Pristupamo tome uravnoteženo: fokus je na treningu celog tela, jačanju mišića, mobilnosti, dubinskoj stabilizaciji trupa i oporavku, kako bi telo osećalo podršku, a ne iscrpljenost.

Posebno pre javnih nastupa cilj je osećati se dobro u sopstvenom telu, bez stresa i preteranog napora. Važno je svesno se kretati, aktivirati telo i održavati energiju. Mnogo je važnije kako želite da se osećate kada ulazite u prostoriju nego pokušavati da nešto promenite u poslednjem trenutku.

Kakvu sliku šalje mišićavo i zategnuto telo?

Mislim da nije toliko važno šta ono prenosi prema spolja, već kako se osećate iznutra. Za mnoge žene razvoj fizičke snage donosi osećaj samopouzdanja, stabilnosti i prihvatanja sopstvenog tela.

Danas se događa promena: snaga se više ne povezuje samo sa estetikom, već i sa sposobnošću i dugovečnošću. Smatram da je to sjajan pomak.

Kakav odnos imate prema svom telu? Da li se menjao tokom godina?

Potpuno se promenio. U ranim dvadesetima nisam imala zdrav odnos prema svom telu: držala sam dijete, preterivala sa treninzima i stalno bila kritična prema sebi. Otkrivanje zadovoljstva u kretanju promenilo je sve. Počela sam svoje telo da doživljavam kao podršku, a ne kao protivnika.

Danas, posebno kao osnivačica biznisa i majka, usredsređena sam na sopstveno blagostanje: energiju, snagu i sposobnost da budem prisutna. To je mnogo nežniji i zdraviji odnos prema sebi, i upravo je to temelj svega što radimo u ,,The Sculpt Society".

Koji su vaši najbolji saveti za brzo i dugoročno jačanje mišića?

Kako biste ne samo izgradili snagu već i uspostavili rutinu koja traje:

Doslednost je ključna . Kratki i redovni treninzi efikasniji su od intenzivnih, ali neredovnih treninga.





. Kratki i redovni treninzi efikasniji su od intenzivnih, ali neredovnih treninga. Razmišljajte o vremenu pod napetošću i povezanosti uma i mišića . Nije važno samo odraditi što više ponavljanja, važan je i kvalitet pokreta.





. Nije važno samo odraditi što više ponavljanja, važan je i kvalitet pokreta. Ne zanemarujte oporavak. Odmor, kvalitetan san i pravilna ishrana bogata proteinima jednako su važni kao i sami treninzi.

Bonus video: