Gejl King i njen bivši suprug su „u jako dobrom odnosu“ decenijama nakon razvoda.

Voditeljka sa ,,CBS"-a je 28. maja podelila svoje mišljenje o javnom izvinjenju Vilijama Bampusa, nakon što je Kingova ranije rekla da joj je bio neveran tokom njihovog braka.

„Iznenadilo me je da ste ga uopšte pronašli, to je prvo“, rekla je u kratkom intervjuu za TMZ. „Drugo, to što je uopšte pričao, jer on nikada ne priča, tako da sam bila iznenađena, ali sam i cenila ono što je imao da kaže.“

Kingova je 27. maja gostovala u podkastu „Call Her Daddy“ Aleks Kuper, gde je otvoreno govorila o Bampusovoj neveri. U roku od nekoliko sati, Bampus je uputio opsežno saopštenje za TMZ. Kingova i Bampus bili su u braku od 1982. do 1993. godine i imaju dvoje dece, Kirbi i Vilijama mlađeg.

„Moje najdublje izvinjenje Gejl, našoj ćerki Kirbi i njenom suprugu Virdžilu, našem sinu Vilijamu i njegovoj supruzi Eliz, kao i našim troje unučadi, zbog bola koji sam izazvao pre nekoliko decenija“, napisao je Bampus. „Te radnje su bile moje. Odavno sam ih preuzeo na sebe — uključujući i javno, u mojim sopstvenim rečima iz 2016. godine, koje i dalje stoje.“

„Gejl ima potpuno pravo da podeli ono što je bilo bolno poglavlje koje je promenilo tok našeg braka i naše porodice pre skoro četrdeset godina. Poštujem njeno pravo da ispriča svoju priču, i tu ću stati“, dodao je.

Uhvatila ga u prevari

Kingova je u razgovoru sa Kuperovom otkrila da je Bampusa uhvatila u prevari sa jednom od svojih prijateljica.

„Slušajte, to je bio veoma bolan period, ali ljudi treba da razumeju da svako ko je kroz to prošao zna koliko je bolno, ali takođe znam da kroz to možete da prođete i izađete na drugu stranu“, rekla je novinarka za ,,TMZ".

„To se dogodilo pre toliko dugo da smo oboje zalečili rane, oboje smo nastavili dalje“, nastavila je, ponavljajući da su oboje „u jako dobrom odnosu“.

Bonus video: