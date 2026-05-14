Ako se mučite sa kamencem, zapušenim odvodima i tvrdokornom masnoćom, rešenje vam je verovatno već u kuhinji. U pitanju je alkoholno sirće, prirodno, jeftino i izuzetno efikasno sredstvo za čišćenje.

Za jedno čišćenje potrebno vam je svega oko 100 ml sirćeta, što znači da vas sve košta oko 15 dinara, a efekat je često bolji nego kod skupih hemijskih preparata.

Kako očistiti kamenac u WC šolji

Kako biste skinuli kamenac, sipajte oko 100 ml sirćeta u WC šolju i ostavite da deluje nekoliko sati, idealno preko noći. Nakon toga samo lagano prođite četkom i isperite. Kamenac i neprijatni mirisi će nestati.

Napravite pastu za skidanje kamenca

Potrebno vam je:

1/4 šolje sode bikarbone

1 kašika deterdženta za sudove

malo sirćeta

Pomešajte sve, a dodajte sirće tek koliko da dobijete pastu koja može da se razmaže po mestima sa kamencem. Ova kombinacija je odlična za lavabo, kadu, sudoperu, slavine i WC šolju. Efikasno uklanja kamenac i prljavštinu bez oštećenja površina.

Video: