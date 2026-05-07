Čišćenje stakla na tuš kabini je dosadno, a treba često da se radi. Tragovi vode, kamenac i fleke od sapuna brzo se nakupljaju, pa staklo često izgleda mutno i prljavo čak i nakon ribanja. Ipak, postoji jednostavno i prirodno rešenje koje može da vrati sjaj tuš kabini.

Domaća mešavina od belog sirćeta i tečnog deterdženta za sudove efikasno uklanja kamenac, masnoću i tvrdokorne fleke sa stakla tuš kabine, a priprema traje nekoliko minuta.

Belo sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja razgrađuje kamenac i naslage prljavštine, dok deterdžent za sudove rastvara masnoće i ostatke sapuna koji se svakodnevno zadržavaju na staklu i pločicama u kupatilu.

Kako napraviti sredstvo za skidanje kamenca

Potrebno je da u praznoj boci sa raspršivačem pomešate jednake količine belog sirćeta i tečnog deterdženta za sudove. Nakon što dobro promućkate smesu, poprskajte staklo tuš kabine i ostavite da deluje oko pet minuta.

Zatim sunđerom ili mekanom krpom prebrišite površinu, pa isperite čistom vodom. Na kraju obrišite suvom krpom kako biste dobili savršeno čisto i sjajno staklo bez tragova.

Ova jednostavna domaća mešavina ne samo da štedi novac, već omogućava da tuš kabina dugo ostane blistavo čista bez mnogo truda.

