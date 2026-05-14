Prema narodnim verovanjima, određene biljke imaju posebnu moć da donesu sreću, zdravlje i blagostanje u dom. Jedna od najpoznatijih među njima je bosiljak, biljka koja se vekovima smatra simbolom zaštite, pozitivne energije i duhovne čistoće.

Veruje se da svaka kuća treba da ima bosiljak, jer donosi mir ukućanima, blagostanje i tera negativnu energiju. Osim u dvorištu i bašti, bosiljak odlično uspeva i u saksiji, pa ga mnogi drže na prozoru ili terasi.

Posebno mesto u narodnim običajima

Bosiljak prati ljude kroz najvažnije trenutke života i duboko je ukorenjen u tradiciji našeg naroda. Na Bogojavljenje se grančica bosiljka stavlja u svetu vodu kojom se ukućani umivaju za zdravlje i sreću tokom cele godine. Sveštenici njime blagosiljaju vernike, a često se koristi i tokom velikih praznika. Otuda i poznata izreka: „Duša mu na bosiljak miriše“, kojom se opisuje dobar i plemenit čovek.

Gde držati bosiljak da lepo uspeva

Ako želite bujan i zdrav bosiljak u saksiji, potrebno je da mu obezbedite dovoljno svetlosti i toplote. Biljci je potrebno između šest i osam sati sunčeve svetlosti dnevno, pa je najbolje držati je na mestu gde ima dosta direktnog sunca.

Bosiljak ne podnosi hladnoću, zato ga tokom hladnijih noći treba unositi unutra. Idealna temperatura za rast biljke je između 18 i 25 stepeni.

Kako pravilno zalivati bosiljak

Bosiljak voli vlagu, ali ne podnosi previše vode. Zemlja treba da bude umereno vlažna, ali nikako potpuno natopljena. Tokom toplijih dana preporučuje se redovno zalivanje, posebno leti kada se zemlja brže suši. Dobra drenaža pomoći će biljci da ostane zdrava i gusta.

Redovno branje podstiče rast

Kada biljka dostigne oko 15 centimetara visine, možete početi sa branjem listova. Redovno skidanje listova podstiče razvoj novih izdanaka i čini bosiljak još bujnijim. Osim što ima prijatan miris, bosiljak se koristi i u kuhinji, pripremi čajeva i prirodnoj medicini.

