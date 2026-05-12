Težak period se konačno završio za četiri kineska horoskopska znaka u sredu, 13. maja 2026. godine. Ovaj dan u kineskoj astrologiji nosi snažnu energiju promena, suočavanja sa problemima i oslobađanja od svega što je dugo stvaralo pritisak.

Od tada će život biti mnogo lepši, posebno za 4 znaka kineskog horoskopa:

ZMAJ

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. i 2024)

Zmajevi su već dugo fokusirani na uspeh i napredak, a sada osećaju da je vreme za novi nivo u karijeri i životu.

Promene koje su počele još prošle godine sada dolaze do vrhunca. Ovo je idealan trenutak da preispitaju svoje ciljeve, uklone stare navike i oslobode se svega što više ne predstavlja osobu kakva su postali.

Ako planiraju novi posao ili veliku promenu, sada je pravo vreme da naprave prvi korak. Sudbina neće sama doneti prilike, moraće aktivno da ih potraže.

KOZA

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. i 2015)

Koza već dugo izbegava jedan važan razgovor sa bliskom osobom ili partnerom. Nadala se da će se problem rešiti sam od sebe, ali sada shvata da ćutanje samo dodatno stvara napetost i nove probleme.

Sada donosi odluku da sruši zidove koji su se dugo gradili između nje i voljene osobe. Emocije će biti veoma jake, ali upravo iskren razgovor može doneti veliko olakšanje i obnoviti odnos.

Važno je da pokaže želju za razumevanjem, jer će tako lakše rešiti nesuglasice.

BIK

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. i 2021)

Bikovi više nemaju strpljenja za stvari koje im narušavaju mir i produktivnost. Sitni problemi i obaveze koji su se gomilali poslednjih nedelja konačno dolaze na red za rešavanje.

Umesto odlaganja i nerviranja, Bik će odlučiti da se direktno suoči sa svime što mu crpi energiju. Iako će to zahtevati više vremena i truda nego inače, rezultat će biti ogromno olakšanje.

Osećaćete se rasterećenije i smirenije, a mnogi će shvatiti da su predugo čekali da naprave važan korak.

ZMIJA

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. i 2025)

Zmije su često oslonac drugima, ali veoma retko brinu o sopstvenim emocijama i potrebama. U poslednje vreme upravo ih je to udaljilo od lične sreće.

Shvatiće da su predugo zanemarivale sebe zbog tuđih očekivanja i obaveza. Ovaj dan donosi važnu odluku – da konačno prestanu da ugađaju svima oko sebe.

Iako će iza te odluke stajati mnogo tuge i potisnutih emocija, osećaj olakšanja biće ogroman, prenosi portal "Your Tango". Kao da im veliki teret konačno pada sa srca.

Video: