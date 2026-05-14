Holivudska glumica Šeron Stoun saopštila je da je njen stariji brat Majkl Stoun preminuo u 74. godini nakon duge bolesti. Tužnu vest je glumica podelila je na društvenim mrežama kratkom i emotivnom porukom.

„Majk Stoun, moj najstariji brat, preminuo je nakon duge bolesti. Želimo mu mir“, napisala je zvezda filma „Niske strasti“.

Majkl Stoun bio je najstariji od četvoro dece u porodici. Osim Šeron, porodicu su činili sestra Keli i brat Patrik, koji je preminuo 2023. godine od srčanog udara. Porodicu je tada pogodila još jedna tragedija, jer je samo nekoliko meseci ranije preminuo Patrikov sin River zbog otkazivanja organa.

Majkl se tokom života bavio i glumom, a sa slavnom sestrom igrao je u vesternu „Brzi i mrtvi“ iz 1995. godine. Tokom karijere pojavljivao se u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima, među kojima su „CSI: Miami“, „The Bold and the Beautiful“ i „Eraser“.

Šeron i Majkl godinama su zajedno dolazili na holivudske događaje i crvene tepihe, a njegova smrt predstavlja novi veliki gubitak za slavnu glumicu i njenu porodicu.

