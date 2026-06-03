Svaka druga terasa u junu izgleda isto: požutele muškatle u žardinjerama, listovi tanki kao papir, a pupoljci se suše pre nego što uopšte stignu da se otvore. Pre nego što sve iščupate i odete u kupovinu novih sadnica koje koštaju dosta novca, možete da probate nešto što već sigurno imate kod kuće posle doručka.

Reč je o vodi u kojoj su se kuvala jaja. Ostavite je da se ohladi, obavezno proverite da nije posoljena i zatim je sipajte direktno u saksiju. To može da bude dovoljno da biljke ponovo ožive i postanu lep ukras vaše terase.

Zašto voda od kuvanih jaja pomaže muškatlama

Tokom kuvanja jaja u vodu prelaze kalcijum i različiti minerali koji često nedostaju muškatlama koje rastu u saksijama. Zemlja u žardinjerama se brzo iscrpi, a biljke najčešće dobijaju samo običnu vodu sa česme. Kada listovi počnu da žute od donjeg dela ka vrhu, to obično znači da biljci nedostaju hranljive materije, a ne da joj smeta sunce.

Kalcijum pomaže jačanju biljnih ćelija i podstiče razvoj novih pupoljaka. Efekat neće biti trenutan, ali već posle oko jednog dana može se primetiti življa boja listova, a u roku od nedelju dana mogu se pojaviti i novi pupoljci, bez potrebe za skupim kupovnim đubrivima.

Kako se ovo radi tačno

Zapamtite da voda mora biti potpuno hladna pre nego što se koristi. Topla ili mlaka voda može da ošteti već oslabljen koren. Za saksiju prečnika oko 20 centimetara dovoljna je jedna šolja te vode. Sipajte je polako, direktno oko korena biljke, i izbegavajte kvašenje listova.

Važna napomena je da se jaja nikako ne kuvaju u slanoj vodi. Ako je voda bila posoljena, ovaj postupak se ne preporučuje jer so može brzo da ošteti muškatle. Ovaj tretman je dovoljno primenjivati jednom u deset dana, jer preterivanje može imati suprotan efekat, pošto biljci ne prija višak hranljivih materija.

Šta još može da pravi razliku, a često se zanemaruje

Pre zalivanja proverite vlagu u zemlji tako što ćete prst zabosti do drugog članka. Ako je zemlja i dalje vlažna, bolje je sačekati još dan. Muškatle su osetljivije na previše vode nego na kratkotrajnu sušu, jer višak vlage u saksiji može da ošteti koren, naročito na visokim temperaturama.

Takođe je važno redovno uklanjanje oštećenih delova biljke. Žuto i suvo lišće treba odseći makazama, a ne čupati rukom kako se ne bi povredila stabljika. Isto važi i za uvele cvetove, koje treba ukloniti do prvog zdravog dela grane kako bi biljka usmerila energiju na novi rast.

Da li ovo važi za sve vrste muškatli

Najbolje rezultate daju klasične stojeće i viseće muškatle sa sitnijim cvetovima. Engleske muškatle sa krupnijim i šarenijim cvetovima mogu imati dodatne potrebe za kalcijumom, pa im ponekad prija i blagi dodatak usitnjenih ljuski jajeta u zemlju. Kod njih se promene na listu obično primećuju nešto sporije.

Kada ovaj trik ne pomaže

Ako je stabljika pri dnu omekšala i pocrnela, verovatno je došlo do truljenja korena i biljka se tada teško može spasiti. Ovaj postupak pomaže samo biljkama koje su oslabljene zbog nedostatka hranljivih materija, a ne onima koje su već previše zalivene. Zato je važno proveriti da saksija ima dobru drenažu i da voda može da otiče.

Takođe se ne preporučuje kombinovanje ove vode sa kupovnim đubrivima u kratkom vremenskom razmaku, jer može doći do nakupljanja ostataka u zemljištu koji otežavaju rast biljke. Bolje je napraviti razmak od najmanje dve nedelje između različitih tretmana.

Tajna najlepših balkona u kraju

Ljudi koji imaju najbujnije muškatle često koriste i jednostavne kuhinjske ostatke kao prirodnu prihranu. Pored vode u kojoj su se kuvala jaja, koriste i ohlađen čaj od kamilice ili talog od kafe, koji u manjim količinama mogu doprineti kvalitetu zemlje.

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