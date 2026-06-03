Iako na prvi pogled deluje čisto, površina daske može biti leglo mikroorganizama koje golim okom ne vidimo.

To može dovesti do neprijatnih mirisa, širenja bakterija i čak rizika za zdravlje ukućana, posebno dece.

Zato je važno da čišćenje daske WC šolje postane deo redovne higijene u domaćinstvu, uz korišćenje pravih sredstava i tehnika.

Kako očistiti dasku WC šolje

  1.  Navuci gumene rukavice.
  2. Pripremi sredstvo za dezinfekciju (može i mešavina vode i sirćeta).
  3. Natopi krpu ili sunđer sredstvom i temeljno prebriši celu dasku, uključujući donju stranu i šarke.
  4. Ostavite sredstvo da deluje 5–10 minuta.
  5. Prebriši vlažnom krpom da ukloniš ostatke sredstva.
  6. Suvom krpom obriši dasku da ne ostanu fleke.

Saveti:

  • Čisti barem jednom nedeljno.
  • Ne preporučuje se, ali ako koristiš hemikalije, dobro provetraj prostoriju.
  • Ne koristi abrazivne sunđere da ne izgrebeš površinu.



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