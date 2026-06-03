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Iako na prvi pogled deluje čisto, površina daske može biti leglo mikroorganizama koje golim okom ne vidimo.
To može dovesti do neprijatnih mirisa, širenja bakterija i čak rizika za zdravlje ukućana, posebno dece.
Zato je važno da čišćenje daske WC šolje postane deo redovne higijene u domaćinstvu, uz korišćenje pravih sredstava i tehnika.
Kako očistiti dasku WC šolje
- Navuci gumene rukavice.
- Pripremi sredstvo za dezinfekciju (može i mešavina vode i sirćeta).
- Natopi krpu ili sunđer sredstvom i temeljno prebriši celu dasku, uključujući donju stranu i šarke.
- Ostavite sredstvo da deluje 5–10 minuta.
- Prebriši vlažnom krpom da ukloniš ostatke sredstva.
- Suvom krpom obriši dasku da ne ostanu fleke.
Saveti:
- Čisti barem jednom nedeljno.
- Ne preporučuje se, ali ako koristiš hemikalije, dobro provetraj prostoriju.
- Ne koristi abrazivne sunđere da ne izgrebeš površinu.
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