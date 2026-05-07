Od 8. maja pojedini horoskopski znaci mogli bi da osete veliko finansijsko olakšanje i napredak. Prema astrolozima, direktno kretanje Jupitera donosi povoljne promene kada su u pitanju novac i posao. Posebno će dva horoskopska znaka imati razlog za zadovoljstvo jer ih očekuju prilike za veću zaradu, napredak u karijeri i bolju finansijsku situaciju.

BIK

Bikovi bi posle 8. maja mogli da osete veliko olakšanje kada je reč o novcu. Njihovo strpljenje i vera da će se stvari popraviti sada dolaze do izražaja. Finansijska sreća polako ulazi u njihov život, a mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da reše dugove ili ostvare važan dobitak.

Bikovi će posebno biti zahvalni zbog stabilnosti koju će konačno osetiti, a upravo taj osećaj sigurnosti doneće im mir i zadovoljstvo.

JARAC

Jarčevi su poznati po tome što vredno rade i retko odustaju od svojih ciljeva. Iako su u prethodnom periodu ulagali mnogo truda bez velikih rezultata, situacija se sada menja.

Posle 8. maja mogu da očekuju konkretne finansijske pomake i nagradu za sav trud koji su ulagali mesecima.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju poslovnu ponudu, povišicu ili priliku za dodatnu zaradu.

