Limun je nezaobilazna namirnica u svakom domaćinstvu. Koristimo ga za limunadu, kolače, salate, ribu i brojna druga jela, ali često se dogodi da deo limuna ostane neiskorišćen i propadne pre nego što stignemo da ga upotrebimo.

Mnogi prave istu grešku i limun drže u činiji za voće ili na kuhinjskom pultu, gde brzo gubi vlagu, smežura se ili počne da buđa.

TikTok trik koji je iznenadio hiljade ljudi

Žena koja na TikToku daje savete o organizaciji doma i čuvanju namirnica, podelila je jednostavan način koji, kako tvrdi, značajno produžava svežinu limuna.

Umesto da ga ostavlja na sobnoj temperaturi, limun čuva u staklenoj posudi sa vodom u frižideru. Pre skladištenja limun opere u mešavini vode i alkoholnog sirćeta kako bi uklonila zaštitni sloj sa kore. Nakon toga plodove stavlja u čistu vodu, zatvara posudu i odlaže je u frižider.

Limun može ostati svež i do četiri nedelje

Prema njenim iskustvima, ovako sačuvan limun može ostati svež čak četiri nedelje. Brojni korisnici društvenih mreža priznali su da ranije nisu znali za ovu metodu i naveli da im je pomogla da citrusi ostanu duže sočni i upotrebljivi.

Ako želite da isprobate ovu metodu, potrebno je da redovno menjate vodu i koristite čistu posudu. Takođe, limun koji pokazuje znakove kvarenja ili ima neprijatan miris treba odmah ukloniti kako ne bi uticao na ostale plodove.

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