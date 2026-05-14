Leto 2026. u svetu parfema donosi povratak prirodnim, čistim i "laganim" mirisima koji deluju kao produžetak kože, ali i nekoliko neočekivanih gurmanskih i voćnih obrta koji osvajaju na prvi miris.

U fokusu su takozvani "skin scents" - mirisi koji ne dominiraju prostorijom, već se stapaju sa kožom i ostavljaju utisak prirodne svežine. Mošus, ambroksan i blage drvenaste note daju onaj efekat "mirišem na sebe, ali bolje", što je postao jedan od najtraženijih parfemskih pravaca.

Paralelno sa tim, leto miriše na more i sunce. Morske i solarne note, lagani citrusi i slani akordi donose osećaj kože zagrejane suncem i večeri pored obale. Ovi mirisi postaju sinonim za bezbrižan letnji stil.

Voćne note takođe dobijaju novu interpretaciju, te umesto slatkih, "bombastičnih" mirisa, u trendu su sočna breskva, mango, kruška i smokva, sa naglaskom na prirodan, skoro realan osećaj voća na koži.

Veliku pažnju privlače i kremaste, blago gurmanske kompozicije sa notama kokosa, badema, pistaća i mlečnih akorda. One ne idu u pravcu teških slatkiša, već ostavljaju utisak topline i udobnosti.

Među cvetnim notama i dalje vladaju jasmin, neroli i cvet narandže, ali u lakšim, prozračnim varijantama koje prate letnju temperaturu bez težine.

Poseban trend koji se izdvaja jeste smokva, zelena, mlečna i mediteranska nota koja spaja voćnu svežinu i blagu drvenastu toplinu, i postaje jedan od mirisnih potpisa leta 2026.

Sve u svemu, leto miriše na čistoću, sunce, more i prirodnu eleganciju, odnosno mirise koji ne viču, već se osećaju tek kada vam neko priđe bliže.