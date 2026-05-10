Održavanje čistoće kuće ne mora da bude zamorno. Dok se na Balkanu često praktikuje generalno čišćenje nekoliko puta godišnje, u Turskoj žene primenjuju jednostavne svakodnevne navike koje im omogućavaju da dom uvek izgleda uredno bez velikog napora. Evo kako to rade:

Svakodnevno odvajaju 15 minuta za čišćenje

Umesto da čekaju vikend ili odlažu čišćenje, Turkinje svakodnevno posvećuju samo 15 do 20 minuta kuhinji, kupatilu i dnevnom boravku. Ovaj mali, ali dosledni trud sprečava nakupljanje prljavštine i eliminiše potrebu za napornim generalnim čišćenjem.

Sve vraćaju odmah na svoje mesto

Jedan od ključnih principa Turkinja je: ništa se ne ostavlja za kasnije. Svaki predmet odmah se vraća na svoje mesto, što održava red u kući uz minimalan trud i stvara osećaj urednog i prijatnog prostora.

Čišćenje kuće je posao cele porodice

U Turskoj odrasli i deca učestvuju u čišćenju, što olakšava posao, uči odgovornosti i stvara osećaj zajedništva. Svaki član ima svoje zadatke, a deca od malih nogu uče vrednost brige o prostoru u kojem žive.

Raspored čišćenja olakšava organizaciju

Turkinje često prave nedeljni raspored čišćenja: ponedeljkom brišu prašinu, utorkom sređuju kuhinju, sredom peru veš itd. Postupno obavljanje zadataka sprečava nakupljanje posla i omogućava da vikendi ostanu slobodni za odmor i uživanje.

