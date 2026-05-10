Kafa je mnogima omiljeni napitak jer povećava energiju i koncentraciju, ali istraživanja pokazuju da dodavanje samo jedne kašičice kakao praha može učiniti kafu zdravijom, ukusnijom i efikasnijom. Kombinacija kofeina iz kafe i flavonoida iz kakaoa pozitivno utiče na zdravlje srca, mozga i raspoloženje.

Zdravstvene koristi kafe sa kakaom:

poboljšava rad srca

podiže raspoloženje

štiti mozak

usporava starenje ćelija

pomaže varenju i radu creva

Flavonoidi, posebno flavanoli iz kakaoa, imaju neuroprotektivno, antiinflamatorno i kardioprotektivno dejstvo. Kada se kombinuju s kofeinom iz kafe, mogu pomoći u:

· snižavanju krvnog pritiska

· poboljšanju cirkulacije

· povećanju nivoa „dobrog“ HDL holesterola

· smanjenju stresa i simptoma depresije.

Teobromin iz kakaoa produžava dejstvo kofeina i doprinosi stabilnoj energiji tokom dana, bez naglih padova koncentracije.

Kako pravilno dodati kakao u kafu

Stručnjaci preporučuju da se doda najviše 1 kašičica nezaslađenog, čistog kakao praha u toplu, ali ne ključalu kafu. Najbolje vreme za dodavanje je kada se kafa prohladi na oko 60–70°C, kako bi se sačuvali korisni polifenoli i antioksidansi. Na ovaj način dobijate ukusniji napitak koji ne samo da podiže energiju, već i doprinosi dugoročnom zdravlju srca i mozga.

