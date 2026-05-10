Kafa je mnogima omiljeni napitak jer povećava energiju i koncentraciju, ali istraživanja pokazuju da dodavanje samo jedne kašičice kakao praha može učiniti kafu zdravijom, ukusnijom i efikasnijom. Kombinacija kofeina iz kafe i flavonoida iz kakaoa pozitivno utiče na zdravlje srca, mozga i raspoloženje.
Zdravstvene koristi kafe sa kakaom:
poboljšava rad srca
podiže raspoloženje
štiti mozak
usporava starenje ćelija
pomaže varenju i radu creva
Flavonoidi, posebno flavanoli iz kakaoa, imaju neuroprotektivno, antiinflamatorno i kardioprotektivno dejstvo. Kada se kombinuju s kofeinom iz kafe, mogu pomoći u:
· snižavanju krvnog pritiska
· poboljšanju cirkulacije
· povećanju nivoa „dobrog“ HDL holesterola
· smanjenju stresa i simptoma depresije.
Teobromin iz kakaoa produžava dejstvo kofeina i doprinosi stabilnoj energiji tokom dana, bez naglih padova koncentracije.
Kako pravilno dodati kakao u kafu
Stručnjaci preporučuju da se doda najviše 1 kašičica nezaslađenog, čistog kakao praha u toplu, ali ne ključalu kafu. Najbolje vreme za dodavanje je kada se kafa prohladi na oko 60–70°C, kako bi se sačuvali korisni polifenoli i antioksidansi. Na ovaj način dobijate ukusniji napitak koji ne samo da podiže energiju, već i doprinosi dugoročnom zdravlju srca i mozga.
