Čišćenje venecijanera često deluje kao naporan i dugotrajan posao, ali uz pravi trik može postati brz i jednostavan zadatak. Mnogi izbegavaju da ih redovno održavaju jer misle da moraju da ih skidaju sa prozora i temeljno peru, ali to zapravo nije potrebno.

Uz nekoliko pametnih koraka i sastojaka koje već imate kod kuće, vaši venecijaneri mogu zablistati za svega nekoliko minuta i to bez skidanja sa prozora.

Uklonite prašinu

Prvi i najvažniji korak u čišćenju venecijanera jeste uklanjanje prašine. Otvorite ih potpuno kako biste lakše pristupili svakoj traci. Najbrži način je da koristite usisivač sa uskim nastavkom za teško dostupna mesta.

Ipak, ako želite detaljnije čišćenje, uzmite krpu od mikrofibera, presavijte je i obuhvatite svaku traku posebno. Ovaj metod traje malo duže, ali daje vidljivo bolje rezultate jer uklanja i sitne čestice prljavštine.

Rastvor za čišćenje

Kada ste uklonili prašinu, prelazi se na dubinsko čišćenje. Umesto skupih hemijskih sredstava, možete napraviti prirodan rastvor koji je podjednako efikasan. Pomešajte vodu i alkoholno sirće u razmeri 1:1 i sipajte u bocu sa raspršivačem. Ovo je jedan od najpopularnijih trikova za čišćenje u domaćinstvu jer sirće razgrađuje nečistoće i ostavlja površine sjajnim.

Kako čistiti venecijanere

Važno je da rastvor ne prskate direktno na venecijanere, već na čistu krpu ili još bolje – na staru čarapu. Zatim čarapu stavite na ruku i prebrišite svaku traku u isto vreme odozgo i odozdo. Tako je najbrže.

Na kraju obavezno očistite i ram prozora, posebno uglove gde se prašina najviše zadržava. Rezultat su čisti, sjajni venecijaneri bez mnogo truda.

Ako redovno primenjujete ovaj jednostavan trik, čišćenje više neće biti obaveza koju odlažete. Umesto toga, postaće brza rutina koja održava vaš dom urednim i svežim.

