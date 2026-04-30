Ako za Prvi maj nemate roštilj, to ne znači da morate da se odreknete pečenja i dobrog zalogaja. Uz malo snalažljivosti, možete postići sličan ukus i atmosferu, bilo da ste kod kuće ili napolju. Uz nekoliko jednostavnih trikova i pametnih rešenja, možete napraviti gotovo isti ugođaj i ukus kao sa pravog roštilja, bilo da ste u stanu, na terasi ili u dvorištu.

Gril tiganj

Gril tiganj je najbrže rešenje za pripremu hrane u zatvorenom prostoru. Dovoljno je da se dobro zagreje, nakon čega komadi mesa dobijaju prepoznatljivu rebrastu teksturu i ukus koji podseća na roštilj.

Električni roštilj

Ako želite da sve bude bez dima i bez mnogo komplikacija, električni roštilj je veoma praktičan izbor.

Jednostavan je za održavanje, brzo se zagreva i može da se koristi i u stanu, što ga čini odličnim rešenjem za gradske uslove.

Improvizacija

Za one koji su napolju, u prirodi ili u dvorištu, improvizacija često može da da najbolje rezultate.

Nekoliko cigli, metalna rešetka i malo drva ili ćumura dovoljno je da se napravi jednostavan roštilj koji sasvim dobro obavlja posao.

Tiganj i poklopac

Tu je i varijanta sa običnim tiganjem i poklopcem. Iako najjednostavnija, može iznenađujuće dobro da sačuva sočnost mesa, jer poklopac zadržava paru i pojačava aromu.

Na kraju, bez obzira na tehniku, suština Prvog maja nije u savršenom roštilju, već u okupljanju, opuštenoj atmosferi i dobrom zalogaju koji se deli sa društvom.

