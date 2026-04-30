Slavna manekenka Adrijana Lima prvi put je stala pred kamere zajedno sa svojim ćerkama Valentinom (16) i Sijenom (13), a reakcije na društvenim mrežama bile su jednoglasne – kakva majka, takve ćerke.

Valentina i Sijena rođene su u braku s bivšim košarkašem Markom Jarićem, od kojeg se Lima razvela pre deset godina. Ipak, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima te zajedno učestvuju u vaspitanju dece. Nakon razvoda Lima je sreću pronašla uz Andrea Lemersa, s kojim je dobila sina, a zajedno odgajaju i njegovo dvoje dece iz prethodnog braka.

Da su nasledile majčinu lepotu, ali i interes za modu, Valentina i Sijena potvrdile su tokom snimanja kampanje ''Modeled After Mom'' za brend Victoria's Secret, s kojim Lima već godinama uspešno sarađuje.

''Ovo je oduvek bio moj san, ponosna sam majka'', izjavila je Lima za magazin People, ne skrivajući emocije zbog saradnje s kćerima.

Dodala je kako je celo iskustvo bilo posebno za sve njih.

''Naše zajedničko fotografisanje bilo je zaista magično. Kampanja je snimana povodom Dana majki, što je sve učinilo još emotivnijim. Za njih je to bilo prvo profesionalno snimanje, a za mene dan koji nikada neću zaboraviti'', iskreno je rekla.

Poznata manekenka naglašava da će uvek podržavati svoju decu, bez obzira na to kojim putem odluče krenuti.

''Sve dok ih to čini srećnima, mi smo tu uz njih. Ako jednog dana odluče promeniti pravac, i to je sasvim u redu'', poručila je te uz osmeh dodala da im tokom snimanja nije davala savete, već ih je pustila da budu svoje.

