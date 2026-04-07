Savršeno sočno pečenje želja je svakog ko priprema porodični ručak, ali se često dešava da meso ispadne suvo i tvrdo, uprkos trudu i dobrim sastojcima.

Iskusni mesari tvrde da tajna nije u skupim začinima, već u jednostavnom triku koji omekšava vlakna mesa i zadržava sočnost.

Ključ je u mešavini jabukovog sirćeta i kisele vode. Kiselina iz sirćeta razgrađuje mišićna vlakna, dok mehurići iz mineralne vode pomažu da tečnost prodre dublje u meso, čineći ga mekšim i sočnijim.

Preporučuje se da se meso dobro premaže ovom tečnošću i ostavi da odstoji najmanje dva sata, a još bolje preko noći. Pre pečenja ga treba osušiti kako bi se dobila hrskava korica.

Važna je i temperatura pripreme. Umesto pečenja na visokoj temperaturi, meso je bolje peći sporije, na oko 150 stepeni, pokriveno, a tek na kraju pojačati temperaturu da bi dobilo zlatnu boju.

Još jedna važna stvar je odmaranje mesa nakon pečenja. Ako ga isečete odmah, izgubiće sokove i biće suvo. Dovoljno je da odstoji 15 do 20 minuta kako bi ostalo mekano i sočno.

Mali trik za još bolji ukus je povremeno prelivanje mesa pivom tokom pečenja, što daje lepu koricu i dodatnu aromu.

Rezultat je pečenje koje se bukvalno topi u ustima, bez obzira na vrstu mesa