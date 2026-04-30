Produženi vikend za Prvi maj mnogima će biti znak da je sezona roštiljanja zvanično počela. Sunce, boravak na otvorenom teško je zamisliti bez mirisa roštilja, druženja i punog stola. No uz kobasice, hleb, umake i hladno pivo često dolazi i poznat osećaj težine, ali i griža savesti zbog prejedanja.

Austrijski fitnes trener Gabrijel Reifinger iz Naternbaha otkrio je kako u roštilju uživati bez preterivanja i nepotrebnog prebacivanja.

Roštiljanje bez griže savesti

Mora li se baš svako roštiljanje završiti osećajem da smo pojeli previše? Prema Reifingeru, odgovor je jednostavan: ne mora. Njegov pristup nije strog niti komplikovan, nego se temelji na nekoliko lako primenljivih pravila zbog kojih se u hrani može uživati opuštenije.

Najvažnije je, kaže, obratiti pažnju na redosled. "Ko obrok započne dobrom porcijom mesa ili ribe te uz to pojede povrće bogato vlaknima, brže će se zasititi i neće imati potrebu jesti velike količine ostale hrane", objašnjava trener. Proteini i vlakna telu brže daju osećaj sitosti, zbog čega je manja verovatnoća da ćemo kasnije preterati s hlebom, grickalicama i umacima.

Povrće na roštilju ne bi trebalo biti samo ukras

Iako se roštilj najčešće povezuje s mesom, Reifinger naglašava da bi se na njemu uvek trebalo naći i povrće. Tikvice, paprike, kukuruz u klipu, šampinjoni ili drugo povrće daju obroku volumen, obogaćuju tanjir i pomažu da se brže zasitimo.

"Odlična stvar kod roštiljanja je to što je ono samo po sebi jedna od zdravijih metoda pripreme hrane. Ne treba vam puno ulja ili masnoće kao kod prženja u tiganju, roštilj taj deo posla odrađuje sam", ističe trener.

Najveća zamka su hleb i umaci

Prema njegovim rečima, problem najčešće nije u onome što se peče na roštilju, nego u svemu što se uz to nađe na stolu. Najveća greška događa se kada za sto sednemo jako gladni pa odmah posegnemo za belim hlebom, umacima i grickalicama. Tada se lako izgubi osećaj za količinu.

Zato savetuje da se obrok započne proteinima i povrćem, a tek nakon toga hlebom, umacima i ostalim dodacima. "Nije poenta u odricanju, nego u redosledu", naglašava Reifinger.

Ne treba se odreći ni piva, ali treba znati meru

Hladno pivo mnogima je neizostavan deo roštiljanja, a trener kaže da ni to ne mora biti problem. "Jedno pivo ili čaša vina uz večeru neće vas ugojiti", kaže. No problem nastaje kada se jedno piće pretvori u nekoliko rundi. Alkohol, objašnjava, često dodatno pojačava glad, pa zbog toga lakše posežemo za dodatnom hranom.

Na kraju, njegova je poruka jednostavna: roštilj sam po sebi nije problem. "Roštiljanje je zapravo idealan način pripreme hrane. Problem nije roštilj, nego sve ono što se nađe na stolu uz njega", poručuje Reifinger.

Drugim rečima, uz malo pažnje i dobar redosled na tanjiru moguće je uživati u produženom vikendu, dobrom društvu i omiljenoj hrani bez osećaja težine i griže savesti.

