Čokolada može pobeleti zbog odvajanja masnoće (putera) od kakaa ili zbog odvajanja šećera.

Razlog odvajanja masnoće može nastati zbog naglih promena temperature skladištenja čokolade (iz hladnog prostora na sobnu temperaturu, tokom proizvodnog procesa), ukoliko se temperaturni režim ne odvija sukladno proizvodnim standardima te zbog dugotrajnog skladištenja.

Do pojave izdvajanja šećera može doći u slučajevima kada čokolada dolazi u kontakt s vodom, odnosno kada se čuva u frižideru ili na nekom drugom vlažnom mestu te nakon sušenja dolazi do pojave šećera na površini.

Pobelela čokolada, iako nije oku primamljiva, nije znak kvarenja čokolade već se radi o prirodnom procesu kristalizacije masnoća ili šećera zbog neadekvatnih uslova čuvanja.

Takva čokolada je i dalje bezbedna za jelo, osim u slučaju isteka roka trajanja.

