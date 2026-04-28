Savršeno kremasta palenta, prema italijanskim bakama, ne zavisi samo od osnovnih sastojaka, već od nekoliko malih, ali ključnih trikova koji prave veliku razliku u ukusu i teksturi.

Prvi korak je izbor pravog kukuruznog brašna. Najbolje je ono krupnije mleveno, dok instant varijante često daju slabiji i lepljiv rezultat. Osnova se tradicionalno pravi sa vodom, jer ona ističe prirodan ukus kukuruza, dok se mleko može dodavati kasnije za dodatnu kremastost.

Važan je i pravilan odnos. Otprilike četiri dela vode na jedan deo palente, uz postepeno kuvanje na tihoj vatri. Kada proključa, temperatura se smanjuje kako bi se izbeglo lepljenje i stvaranje grudvica.

Tokom pripreme neophodno je stalno mešanje, najpre žicom, a zatim varjačom, kako bi smesa postala potpuno glatka. Takođe, ne treba štedeti na soli, jer ona naglašava ukus kukuruza.

Na kraju se dodaju maslac i tvrdi sirevi poput parmezana ili pekorina, koji daju bogatu, svilenkastu teksturu i pun ukus. Najvažniji savet italijanskih baka je strpljenje. Palenta mora da se kuva polako i uz pažnju kako bi bila savršeno kremasta, izvor Stvar ukusa.