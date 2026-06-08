Domaća supa mnogima je nezaobilazan deo porodičnog ručka, ali njen ukus i izgled u velikoj meri zavise od načina pripreme. Ključ uspeha nije u jakom ključanju, već u dugom i laganom krčkanju koje omogućava da se iz mesa i povrća izvuku svi ukusi i hranljivi sastojci.

Vreme kuvanja razlikuje se u zavisnosti od vrste supe. Pileća supa treba da se kuva najmanje sat i po, dok domaća kokoška zahteva oko dva sata laganog krčkanja. Goveđoj supi potrebno je između tri i tri i po sata kako bi razvila punu aromu i bogat ukus, dok je za povrtnu supu dovoljno oko 45 minuta.

Za najbolji rezultat meso i kosti treba staviti u hladnu vodu, a povrće iseći na krupnije komade. Tokom kuvanja važno je redovno uklanjati penu sa površine kako bi supa ostala bistra, dok se začini poput soli, bibera i peršuna dodaju tek pri kraju pripreme kako bi sačuvali aromu.

Najčešći razlog zbog kog supa postaje mutna jeste prejako ključanje. Zato se preporučuje tiha vatra i strpljenje, jer upravo spor proces kuvanja daje supi prepoznatljivu zlatnu boju, bogat ukus i miris koji podseća na domaću kuhinju iz detinjstva. Rezance ili knedle najbolje je dodati pred sam kraj kako ne bi upili previše tečnosti i izgubili svoju teksturu.