Ogledala mogu biti mnogo više od dekorativnog detalja u domu. Prema feng šui principima, njihov položaj utiče na protok energije u prostoru, pa pravilno postavljena mogu doprineti osećaju harmonije i prosperiteta, dok neodgovarajuća postavka može imati suprotan efekat.

Feng šui stručnjak Sandra Drinčić ističe da ogledala ne bi trebalo postavljati preko puta vrata, jer se smatra da na taj način vraćaju energiju iz prostorije i sprečavaju njen nesmetan tok. Takođe, ne preporučuju se u spavaćoj sobi, gde se veruje da mogu narušiti partnerske odnose i mir, niti na početku ili kraju stepeništa, gde ometaju kretanje energije kroz dom. Kao nepovoljne pozicije navode se i plafoni, prostor iza leđa, kao i raspored u kojem se dva ogledala nalaze jedno naspram drugog.

S druge strane, određene lokacije smatraju se posebno povoljnim. Ogledalo postavljeno pored trpezarijskog stola simbolično "umnožava" obilje, dok ogledanje šporeta i ringli može predstavljati rast prihoda. Preporučuje se i postavljanje ogledala tako da reflektuju lep pogled iz doma, poput zelenila ili krošnji drveća, kao i na stubovima kako bi se ublažio njihov uticaj na prostor.

U poslovnim objektima ogledala se često koriste kao simbol privlačenja prosperiteta. Smatra se da ogledalo koje reflektuje kasu ili deo prodajnog asortimana podstiče uspešnije poslovanje, dok se u ugostiteljstvu često postavlja iza polica sa pićem.

Prema feng šui učenju, ogledala imaju snažnu simboliku i zato je važno pažljivo odabrati mesto na kojem će se nalaziti, kako bi doprinosila prijatnijoj atmosferi i skladnijem uređenju prostora, piše bg online.