Ovan

Sreda vam donosi nalet energije i potrebu da preuzmete inicijativu. Možete želeti da ubrzate stvari ali je važno da ne preskačete korake. Fokus na jedan cilj donosi vam konkretne rezultate i osećaj zadovoljstva.

Bik

Danas vam prija stabilnost ali okolnosti mogu tražiti da budete fleksibilniji nego inače. Nemojte pružati otpor promenama jer vam mogu doneti novu sigurnost. Posvetite se praktičnim stvarima i sebi.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati mnogo razgovora i razmena informacija. Neko vam može doneti zanimljivu ideju ili predlog. Važno je da ne rasipate energiju već da se fokusirate na ono što vam je važno.

Rak

Emocije su pojačane i možete biti osetljiviji na ponašanje drugih. Pokušajte da ne donosite zaključke na osnovu trenutnog osećaja već da sagledate širu sliku. Razgovor sa bliskom osobom donosi vam mir.

Lav

Danas imate priliku da se istaknete i pokažete svoje kvalitete. Ljudi primećuju vašu energiju i mogu vas podržati. Sreda vam donosi samopouzdanje i mogućnost da zablistate.

Devica

Fokusirani ste na obaveze i detalje i možete biti veoma produktivni. Ipak pokušajte da ne budete previše kritični prema sebi. Važno je da pronađete balans između rada i odmora.

Vaga

Odnosi dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe ali i da saslušate drugu stranu. Tako dolazi do ravnoteže.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i možete jasno osetiti šta se krije iza neke situacije. Dan je dobar za donošenje važnih odluka ali i za oslobađanje od onoga što vas opterećuje.

Strelac

U vama se budi želja za promenom i širenjem vidika. Možda ćete razmišljati o novim planovima ili učenju nečega novog. Sreda vam donosi inspiraciju ali je važno da napravite konkretan korak.

Jarac

Danas ste fokusirani na ciljeve i odgovornosti ali možete osetiti potrebu da usporite i sagledate sve iz druge perspektive. Dobar je trenutak za planiranje bez žurbe.

Vodolija

Nove ideje i drugačiji pogledi dolaze spontano. Razgovor sa nekim može vam otvoriti novu perspektivu. Budite otvoreni za promene jer vam mogu doneti napredak.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati situacije oko sebe. Potrebno vam je više mira i tišine kako biste održali unutrašnji balans.

