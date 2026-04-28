Glumica Džesika Alba danas slavi 45. rođendan. Mnogi ne mogu verovati da je ona u petoj deceniji s obzirom na to da izgleda puno mlađe.

Kada je u pitanju njen ljubavni život, početkom 2025. šokirala je mnoge kad je potvrdila je da se razvodi od Keša Vorena nakon 20 godina ljubavi.

"Godinama sam na putu samospoznaje i transformacije - i kao pojedinac i u partnerstvu s Kešom. Ponosna sam na način na koji smo rasli u našem braku tokom poslednjih 20 godina, ali sada je vreme da započnemo novo poglavlje rasta i razvoja kao pojedinci. Idemo dalje s ljubavlju, dobrotom i poštovanjem jedno prema drugome i zauvek ćemo ostati porodica. Naša deca ostaju naš najveći prioritet i molimo za privatnost u ovom trenutku", napisala je tad na Instagramu.

Par se upoznao 2004. na setu filma "Fantastična četvorka", kad je on bio producent. Njihovo prijateljstvo brzo je preraslo u vezu. Venčali su se 2008. i dobili troje dece - ćerke Honor Meri Voren i Hejven Garner Voren te sina Hejza Vorena.