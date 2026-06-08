Pravilno zalivanje krastavaca jedan je od najvažnijih faktora za postizanje zdravog rasta i bogatog roda. Ove biljke imaju plitak koren i ubrzanu vegetaciju, pa im je potrebna stalna i umerena vlaga u zemljištu. Ako se zalivaju nepravilno, lako dolazi do opadanja cvetova, slabijeg razvoja plodova i pojave bolesti.

Optimalna temperatura vode za krastavce

Krastavci su veoma osetljivi na hladnu vodu. Idealna temperatura za zalivanje krastavaca je između 20 i 25°C. Upotreba hladne vode iz bunara ili vodovoda može izazvati stres kod biljke, što dovodi do slabijeg rasta i gubitka cvetova. Zato je najbolje koristiti odstajalu ili mlaku vodu.

Koliko često zalivati krastavce

U fazi cvetanja i plodonošenja krastavci zahtevaju najviše vode. Tokom toplih letnjih dana zalivanje je često potrebno svakodnevno, dok se u blažim uslovima može zalivati svaki drugi dan. Zemljište treba da bude stalno umereno vlažno, ali nikako natopljeno.

Pravi način zalivanja

Najbolji način zalivanja krastavaca je sistem kap po kap, jer obezbeđuje ravnomernu vlagu direktno u zoni korena. Ako se koristi crevo, voda treba da ide isključivo u zemlju, a ne po listovima, cvetovima ili plodovima. Kvašenje nadzemnog dela biljke povećava rizik od gljivičnih oboljenja.

Zalivanje po fazama rasta

Pre cvetanja: zalivanje je umereno, oko 15–20 mm vode.

zalivanje je umereno, oko 15–20 mm vode. Tokom cvetanja i plodonošenja: potrebe za vodom su znatno veće, pa se zaliva svakodnevno ili svaki drugi dan, u zavisnosti od temperature.

Saveti za očuvanje vlage u zemljištu

Da bi se smanjilo isparavanje i očuvala vlaga, preporučuje se malčiranje slamom ili postavljanje zaštitne folije oko biljaka. Ovo takođe sprečava rast korova i doprinosi stabilnijim uslovima za razvoj krastavaca.

Važno je i izbegavati preterano zadržavanje vode u zemljištu. Iako krastavci vole vlagu, ne podnose zabarene uslove, pa zemlja mora biti dobro drenirana. Pravilnim zalivanjem i brigom, krastavci mogu dati izuzetno bogat i zdrav rod tokom cele sezone.

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