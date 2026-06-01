Kremasta palenta ne zavisi samo od kvaliteta kukuruznog brašna, već i od načina pripreme. Jedan od trikova koji koriste iskusni kuvari jeste dodavanje hladnog putera na samom kraju kuvanja, jer upravo taj korak doprinosi bogatijoj teksturi i sprečava da palenta postane suva i tvrda.

Čest problem pri pripremi palente jesu grudvice, koje nastaju kada se brašno prebrzo sipa u ključalu tečnost. Da bi se to izbeglo, preporučuje se da se brašno postepeno dodaje u gotovo proključalu vodu ili mešavinu vode i mleka, uz stalno mešanje žicom za mućenje.

Nakon što se palenta skuva, potrebno je skloniti je sa vatre i umešati hladan puter isečen na kockice. Na taj način nastaje glatka i kremasta tekstura, slična onoj koja se može probati u italijanskim restoranima. Po želji se može dodati i rendani parmezan za još bogatiji ukus.

Za dodatnu punoću ukusa mnogi preporučuju pripremu palente sa kombinacijom vode i mleka, jer mleko doprinosi mekšoj i kremastijoj strukturi. Važno je i da se kuva na laganoj vatri dovoljno dugo kako bi skrob pravilno omekšao.

Stručnjaci za pripremu ovog jela savetuju da se sir ne dodaje na početku kuvanja, jer može promeniti teksturu i postati gumast. Umesto toga, najbolje ga je umešati na kraju zajedno sa puterom.

Kremasta palenta odlično se slaže uz gulaše, paprikaše, pečurke, jaja ili različite vrste sireva, a može se poslužiti i kao samostalno jelo. Ukoliko ostane za naredni dan, može se ohladiti, iseći na komade i kratko propržiti, čime dobija hrskavu koricu i sasvim novu teksturu.