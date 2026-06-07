Dubinsko čišćenje kupatila ne podrazumeva samo ribanje WC šolje i umivaonika, već i pažljivo održavanje svih površina na kojima se mogu zadržavati bakterije, kamenac i vlaga. Stručnjaci ističu da se među najčešće zanemarenim mestima nalaze tuš kabina, zavesa ili vrata tuš kabine, fuge, ventilacija i razni dodaci koji se svakodnevno koriste.

Posebnu pažnju treba posvetiti tuš kabini, jer se u njoj mogu nakupljati naslage kamenca i mikroorganizmi. Jedan od jednostavnih načina čišćenja jeste potapanje u alkoholno sirće tokom noći, nakon čega se ispira toplom vodom.

Zavesa za tuširanje ili staklena vrata takođe zahtevaju redovno održavanje kako bi se sprečilo nakupljanje sapunice, buđi i neprijatnih mirisa. Preporučuje se redovno uklanjanje kondenzacije i provetravanje prostorije nakon tuširanja.

Fuge između pločica često upijaju vlagu i nečistoće, pa ih je potrebno povremeno detaljno očistiti i zaštititi kako bi se sprečilo stvaranje buđi. Ni zidove i plafon ne treba zanemariti, jer se na njima vremenom stvara sloj sapunice, prašine i vlage.

WC šolja zahteva temeljno čišćenje, ne samo unutrašnjosti već i daske, ručice za puštanje vode i okolnih površina. Stručnjaci savetuju da se poklopac spušta pre puštanja vode kako bi se smanjilo širenje bakterija po prostoriji.

Među mestima sa najvećim brojem bakterija nalazi se i odvod umivaonika, zbog čega ga treba redovno ispirati i održavati. Pažnju treba obratiti i na slavine, ogledala i držače za četkice za zube, koji se često zaboravljaju tokom čišćenja.

Peškire je preporučljivo menjati na nekoliko dana, a prostirke za kupatilo prati redovno jer upijaju vlagu, prašinu i druge nečistoće. Ventilator i ventilacione otvore takođe treba povremeno očistiti od nakupljene prašine.

Na kraju, ne treba zaboraviti ni kvake, ručke ormarića i pribor za čišćenje kupatila, jer i oni mogu postati mesto na kojem se zadržavaju bakterije.

Redovno održavanje svih ovih površina doprinosi čistijem, higijenskijem i prijatnijem prostoru za svakodnevnu upotrebu.