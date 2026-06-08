Mnogi ljudi drže ulje za kuvanje u kuhinji, pored šporeta zbog praktičnosti, ali stručnjaci imaju loše vesti. To je zapravo jedno od najgorih mesta za njegovo čuvanje.

Profesor Tim Spektor i Džonatan Volf, razgovarali su o tome s Elizabet Berger, distributerkom kvalitetnih maslinovih ulja, u svom podkastu.

Istakli su da je za zdravstvenu korist maslinovog ulja bitno kako se čuva, koristi i koliko dugo se drži otvoreno. "Što se tiče boce za ulje, najbolja opcija je tamno staklo i ne bi ga trebalo držati pored šporeta", tvrdi Elizabet.

Nije dobro držati ulje pored šporeta jer promene temperature sprečavaju stabilnost ulja. "Čuvajte ga na mestu gde je temperatura uvek ista," savetovala je Elizabet. "Dakle, daleko od šporeta, daleko od prozora gde će temperatura mnogo varirati", dodala je.

"Možete držati ulje u kuhinjskom ormariću, zajedno sa solju i biberom i sličnim namirnicama ako je ormarić daleko od šporeta gde se sprema hrana", tvrdi Elizabet.

Takođe, savetuje da što brže potrošite bocu maslinovog ulja. "Posle 18 meseci, ulje gubi značajan deo zdravstvenih koristi povezanih s polifenolima, kao i deo ukusa," dodala je. "Ako razmislite o načinu na koji Mediteranci konzumiraju maslinovo ulje, oni bi ga koristili oko godinu dana, jer naravno, onda dolazi sledeća berba."

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