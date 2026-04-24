Koristan savet je da se setva ne obavi odjednom, već postepeno, u razmacima od nekoliko dana, kako bi berba trajala duže i sveža salata uvek bila dostupna.

Kada je u pitanju izbor mesta, zelena salata najbolje uspeva na svetlom položaju, ali bez jakog i direktnog sunca tokom celog dana. Najpogodnije je mesto sa dovoljno svetlosti gde se zemljište ne isušuje prebrzo, jer je vlaga ključna za njen pravilan razvoj.

Zemljište koje joj odgovara treba da bude rastresito, plodno i dobro drenirano, bez zadržavanja viška vode. Pre setve je dovoljno usitniti zemlju, ukloniti korov i po potrebi dodati prirodno đubrivo poput komposta.

Seme se seje plitko zbog svoje sitne veličine, a nakon setve potrebno je lagano zalivanje kako se ne bi pomerilo. Takođe je važno izbeći pregustu setvu, jer biljkama treba dovoljno prostora za nesmetan rast.

Redovno i umereno zalivanje je od presudnog značaja, pa zemljište treba održavati stalno blago vlažnim, ali ne i natopljenim. U nedostatku vode listovi brzo postaju čvrsti i gube svoju sočnost.

Kako bi salata bila što nežnija i ukusnija, preporučuje se berba dok je još mlada, pre nego što preraste. Tokom toplijih dana treba obratiti pažnju na mogućnost prebrzog cvetanja, pa je ponekad korisno obezbediti joj delimičan zaklon od jakog sunca.

Zahvaljujući jednostavnom uzgoju i brzom razvoju, zelena salata je odličan izbor za početnike koji žele da započnu sopstvenu baštu i brzo uoče rezultate svog truda.

