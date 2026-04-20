Borba sa štetočinama ume da bude frustrirajuća, naročito kada vidite da su listovi izgrizeni, a trud oko biljaka uzaludan. Dovoljna je jedna vlažna noć da puževi naprave haos u bašti. Ipak, pre nego što posegnete za hemijom, rešenje može biti mnogo jednostavnije – i potpuno prirodno.

Zašto su puževi toliki problem?

Ovi uporni „posetioci“ najviše vole vlagu i senku, pa se najčešće pojavljuju posle kiše. Hrane se mladim i nežnim delovima biljaka, ostavljajući iza sebe karakterističan srebrni trag i oštećene listove.

Problem je i u tome što se brzo razmnožavaju, pa ako ih ne suzbijete na vreme, mogu potpuno da unište povrće i cveće.

Jednostavno rešenje iz kuhinje

Kukuruzno brašno je jedan od najefikasnijih prirodnih trikova protiv puževa. Privlači ih miris, pa ga rado jedu, ali njihov organizam ne može da ga svari, što ih brzo uklanja iz vaše bašte.

Ovaj stari, provereni metod ne šteti ni zemljištu ni kućnim ljubimcima, što ga čini odličnom alternativom hemijskim preparatima.

Kako da ga pravilno koristite?

Uzmite teglu ili plitku posudu i sipajte nekoliko kašika kukuruznog brašna. Postavite je na zemlju, blizu biljaka koje su najviše ugrožene, najbolje u večernjim satima kada puževi izlaze.

Tegla će zaštititi brašno od vlage, a već ujutru možete očekivati prve rezultate. Postupak ponavljajte nekoliko dana dok ne primetite da se broj puževa značajno smanjio.

Još nekoliko prirodnih trikova

Ako želite dodatnu zaštitu, možete koristiti i ljuske od jaja. Usitnite ih i pospite oko biljaka – oštre ivice predstavljaju prepreku koju puževi izbegavaju.

Talog od kafe je još jedno praktično rešenje. Njegov miris i sastav deluju kao prirodni repelent, pa puževi izbegavaju tretirana mesta.

Za najosetljivije biljke može pomoći i bakarna traka ili žica – kontakt sa bakrom ih odbija, pa se neće približavati.

Da li je so dobra ideja?

Iako mnogi koriste so kao brzo rešenje, ona može ozbiljno oštetiti zemljište. Menja njegov sastav i može uništiti biljke, pa je bolje izbegavati je i držati se prirodnijih metoda.

Kada reagovati?

Najbolje je postaviti zamke uveče, jer su puževi tada najaktivniji. Redovno proveravajte stanje u bašti i reagujte čim primetite prve tragove.

Uz ove jednostavne trikove, vaša bašta može ostati zdrava i zaštićena – bez hemije i dodatnih troškova.