Postoje biljke koje nisu samo ukras - već pravi statusni simbol. Jedna od njih je i Vanda orhideja, egzotična lepotica koja svojim izgledom ostavlja utisak čistog luksuza.

Ova posebna vrsta orhideje može da naraste i do jednog metra, a ono što je čini još zanimljivijom jeste činjenica da - ne raste u zemlji.

Potiče iz jugoistočne Azije, gde uspeva u toplim i vlažnim uslovima. U prirodi je možemo videti kako raste visoko na drveću ili čak na stenama, gde vlagu i hranljive materije uzima direktno iz vazduha.

Zbog toga spada u takozvane epifite - biljke kojima zemlja praktično nije potrebna za život.

Koreni koji vise i privlače poglede

Jedna od njenih najupečatljivijih karakteristika su dugi, vazdušni koreni koji slobodno vise. Upravo oni biljci daju dramatičan i luksuzan izgled, ali i imaju ključnu ulogu u njenoj ishrani.

Cvetovi su veliki, intenzivnih boja - od dubokih plavih i ljubičastih tonova do živih roze nijansi - zbog čega se često smatra jednom od najlepših orhideja na svetu.

Nije laka za održavanje - ali vredi svakog truda

Iza te lepote kriju se i određeni zahtevi. Vanda voli mnogo svetlosti, ali ne direktno sunce. Najbolje uspeva pored svetlih prozora, dok napolju mora postepeno da se privikava na jače svetlo.

Idealna temperatura:

danju: 20-32 °C

noću: 16-18 °C

Vlažnost vazduha treba da bude između 50 i 70 odsto - što je ključno za njen razvoj.

Zalivanje - potpuno drugačije nego kod drugih biljaka

Pošto nema zemlju, njen koren se zaliva na poseban način. Najčešće se potapa u mlaku vodu 20-30 minuta, nekoliko puta nedeljno, a zatim se dobro ocedi.

Luksuz koji se vidi na prvi pogled

Iako zahteva više pažnje nego klasične sobne biljke, Vanda orhideja vraća višestruko - svojim izgledom, dugotrajnim cvetovima i osećajem elegancije koji unosi u svaki prostor.