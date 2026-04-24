Napitak za pražnjenje creva koji se pije pre prve kafe može biti od pomoći ako se budite naduti i tromi. Potrebna su samo tri sastojka iz kuhinje da se varenje pokrene gotovo odmah.

Ovaj napitak se pije isključivo na prazan stomak, a važan deo uspeha je jedan mali detalj koji mnogi često zanemare.

Tokom noći telo prolazi kroz proces obnove, dok creva i dalje potiskuju ostatke hrane ka izlazu. Kada se probudite, dovoljan je blagi podsticaj da se pokrene crevna aktivnost.

Topla tečnost sa blagom kiselkastom notom deluje kao nežan signal za varenje. Sa druge strane, kafa koja se popije pre vode može da iritira želudac i često dovodi do grčeva umesto do osećaja olakšanja.

Recept koji stvarno budi creva

Za jednu čašu ovog domaćeg napitka za creva potrebno vam je 250 ml mlake vode koja ne sme biti vrela kako ne bi uništila enzime, sok od pola limuna, kašičica nefiltriranog jabukovog sirćeta i prstohvat himalajske ili morske soli. Po želji se može dodati pola kašičice meda ako ne podnosite kiselinu.

Sve sastojke dobro promešajte i napitak pijte polako, u malim gutljajima, tokom pet do sedam minuta. Nakon toga sačekajte najmanje dvadeset minuta pre nego što popijete kafu ili doručkujete.

Šta je napitak za pražnjenje creva

To je jutarnji napitak koji se pravi od tople vode, limuna, jabukovog sirćeta i prstohvata soli.

Podstiče varenje, stimuliše lučenje žuči i pomaže prirodnom aktiviranju creva pre unosa hrane ili kofeina.

