Šta ako se tajna besprekornog tena krije u običnoj konzervi ribe? Na internetu su ovi sitni zalogaji postali nova zvezda nege, a mnogi ih opisuju upravo kao „prirodni botoks” ili multivitamin za lice. Iza celog fenomena stoji primamljivo obećanje: ten koji je primetno svežiji i lišen neželjenog sivila. Ipak, kada zanemarimo opsesiju sa društvenih mreža, ostaje pitanje da li sardine zaista poseduju tu neverovatnu moć.

Zbog čega su sardine toliko blagotvorne za našu kožu?

Glavni razlog njihove popularnosti leži u obilju omega-3 masnih kiselina. Budući da naše telo ne može samo da ih proizvede, ovi esencijalni nutrijenti funkcionišu kao dragocene masti sa snažnim antiupalnim svojstvima koje moramo unositi putem ishrane, podseća nutricionistkinja Antea Levi za Elle. Konkretno, one štite kolagen i jačaju prirodnu barijeru epiderma. Stručnjaci objašnjavaju da omega-3 kiseline uspešno smanjuju oštećenja nastala usled izlaganja UV zracima. Krajnji ishod je optimalno hidrirano, elastično i vidno blistavije lice.

Iako donose brojne benefite, ne bi trebalo očekivati magične rezultate preko noći. Kako ističe doktorka Vider, ovaj morski specijalitet deluje prvenstveno kao preventivni mehanizam.

Jednostavnije rečeno, konzumacija sardina pomaže u očuvanju kvaliteta kože, ali je neće transformisati u tren oka. Ona podseća da ovakva ishrana predstavlja sjajnu dopunu vašoj rutini. Slično važi i za nepravilnosti, s obzirom na to da ove namirnice nisu zamena za adekvatne medicinske tretmane protiv akni.