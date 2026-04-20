Zaboravite savršeno isfenirane i potpuno zaglađene frizure – upravo je mjuted šeg stil koji će obeležiti 2026. godinu. Ova opuštena, moderna frizura postaje sve popularnija, a posebno će dominirati tokom proleća, jer spaja prirodan izgled, pokret i nenametljiv šik.

Trendovi lepote ulaze u novu fazu: posle godina „clean girl“ estetike, fokus se pomera ka opuštenijem „messy girl“ izgledu, gde su u prvom planu prirodna tekstura i ležerna elegancija. Među najtraženijim frizurama sve češće se izdvaja mjuted šeg – savremenija i nežnija verzija kultne shag frizure.

Šta je zapravo muted shag?

Klasični shag karakterišu slojevito šišani pramenovi, teksturisani krajevi i često šiške, što daje pomalo rokerski, razbarušen i voluminozan izgled. Ova frizura pristaje gotovo svim dužinama i tipovima kose, kao i različitim oblicima lica, a posebno dobro izgleda na ravnoj, talasastoj ili kovrdžavoj kosi.

Mjuted šeg je sofisticiranija verzija tog stila. Zadržava prepoznatljive slojeve i blago razbarušenu teksturu, ali sa mnogo mekšim prelazima i elegantnijom siluetom. Rezultat je frizura koja deluje prirodno i opušteno, ali i dovoljno uredno za svakodnevne prilike.

Upravo taj balans između ležernosti i elegancije čini muted shag jednom od najpoželjnijih frizura ove sezone.

Zašto mjuted šeg osvaja 2026. godinu?

Industrija lepote sve više se okreće frizurama koje zahtevaju minimalno održavanje. Naglasak je na prirodnoj teksturi kose i stilovima koji ne traže svakodnevno dugo oblikovanje, a muted shag savršeno prati ovu filozofiju. Trend se udaljava od previše „ispeglanih“ frizura i okreće izgledu koji dobro izgleda uz minimalan trud – kosa deluje mekano, pokretljivo i prirodno voluminozno.

Ova frizura podjednako dobro izgleda kada se kosa osuši prirodno, ali i kada se stilizuje fenom za dodatni volumen.

Ključne karakteristike moderne verzije šga

Savremeni mjuted šeg napušta oštre ivice i prenaglašenu teksturu. Umesto toga, u prvi plan stavlja nežno slojevito šišanje i romantične pramenove koji uokviruju lice. Karakterišu ga mekani, prozračni slojevi, pokret oko lica, lagane ili zavesaste šiške i prirodno razbarušena tekstura. Konačan izgled ostaje pomalo rokerski, ali znatno sofisticiraniji nego ranije verzije.

Zvezde koje već nose mjuted šeg

Popularnost ove frizure potvrđuju i brojne poznate ličnosti, među kojima su Suki Voterhaus i Majli Sajrus, čiji stilovi pokazuju koliko muted shag može biti prilagodljiv i efektan i na dugoj i na kraćoj kosi.

Kako objasniti frizeru šta želite

Za najbolji rezultat tražite mekano slojevito šišanje, pokret oko lica i šiške koje se prirodno stapaju sa ostatkom frizure. Važno je da frizura ne izgleda teško ni previše strukturirano. Mjuted šeg je idealan izbor za sve koji žele moderan, opušten, ali i uredan izgled, a prema svetskim trendovima, biće jedan od najdominantnijih stilova tokom 2026. godine.