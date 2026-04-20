Travnjak pun maslačka može da postane pravi problem, naročito od proleća do jeseni. Kada se jednom raširi, njegovo uklanjanje nije nimalo lako, jer ima dubok koren i seme koje vetar brzo raznosi.

Ručno čupanje može pomoći kod manjih površina, ali za veće travnjake to nije najefikasnije rešenje.

Stručnjaci za baštovanstvo savetuju upotrebu posebnog đubriva sa herbicidom, poznatog kao „weed and feed“. Ovaj tretman istovremeno uklanja korov iz korena i hrani travu, čineći je gušćom, zdravijom i intenzivno zelenom.

Takva kombinacija pomaže da se travnjak oporavi, ali i da postane dovoljno gust da spreči dalji rast maslačka, jer blokira sunčevu svetlost i onemogućava semenu da se razvije.

Pravo vreme je presudno

Stručnjaci ističu da je ključ uspeha u pravovremenoj primeni. Ako se tretman primeni u odgovarajućem trenutku, efekti će biti znatno bolji – travnjak će se brže oporaviti, a korov će nestati efikasnije.

Zdrav i negovan travnjak je najbolja zaštita od neželjenih biljaka, zato reagujte na vreme i olakšajte sebi posao tokom cele sezone.