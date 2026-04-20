Brak se često predstavlja kao sigurno mesto ljubavi, podrške i stabilnosti. Ipak, realnost zna da bude drugačija – u nekim odnosima, umesto oslonca, postaje izvor stresa i tihe patnje, naročito za žene. Problem najčešće nije u samom braku, već u ulogama koje se u njemu vremenom formiraju i načinu na koji žena počne da potiskuje sebe.

Postoje tri obrasca ponašanja koji posebno utiču na to da se žena u braku izgubi – preterana zavisnost od partnera, potpuno stapanje sa porodicom i narušeno samopoštovanje.

Kada partner postane ceo svet

Jedan od najčešćih razloga nezadovoljstva je preterana međuzavisnost. To je situacija u kojoj žena postaje emotivno, finansijski ili mentalno vezana za partnera do te mere da gubi sopstveni identitet.

U takvim odnosima često preuzima ulogu „spasioca“ – stavlja tuđe potrebe ispred svojih, pokušava da rešava tuđe probleme i stalno daje, a retko dobija. Vremenom dolazi do iscrpljenosti, jer energija koja bi trebalo da ide na lični razvoj odlazi na održavanje odnosa koji je neravnotežan.

U sredinama gde se žrtvovanje idealizuje, ovakvo ponašanje se često smatra poželjnim, ali dugoročno vodi ka tome da žena zaboravi ko je i šta želi.

Kada „mi“ izbriše „ja“

Drugi problem nastaje kada žena potpuno „uroni“ u porodične uloge. Briga o deci, partneru i domu je prirodna i važna, ali kada postane jedini smisao, dolazi do gubitka ličnog prostora.

Vremenom se dešava da žena više ne postoji kao individua, već isključivo kroz uloge koje obavlja. Njene želje, hobiji i planovi ostaju po strani, dok očekivanja okoline rastu.

Najveći problem je što se u takvim situacijama retko postavlja pitanje – šta ona zapravo želi? Bez tog odgovora, lako dolazi do osećaja praznine i nezadovoljstva koje traje godinama.

Nisko samopoštovanje kao tiha zamka

Treći i možda najopasniji faktor je nisko samopoštovanje. Kada žena ne veruje u sopstvenu vrednost, sklona je da trpi više nego što bi trebalo.

U želji da bude voljena i prihvaćena, često zanemaruje svoje granice i potrebe. Takav obrazac može da vodi u odnose u kojima se oseća nevidljivo, potcenjeno ili iskorišćeno.

Strah od samoće ili uverenje da „ne zaslužuje bolje“ često je razlog zbog kog ostaje u lošim odnosima. A upravo tu počinje gubitak sebe.

Gde je izlaz?

Zdrav brak nije onaj u kom se jedna osoba odriče sebe zarad druge, već odnos u kojem oba partnera imaju prostor da rastu, razvijaju se i budu svoji.

Važno je zadržati lični identitet, postaviti granice i negovati samopoštovanje. Brak može biti podrška, ali ne sme biti mesto gde se neko briše.

Na kraju, najvažnije pitanje nije „kako sačuvati brak“, već „kako sačuvati sebe u njemu“.