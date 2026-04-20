Zapušen odvod je jedan od najčešćih problema u domaćinstvu sa kojim se gotovo svako bar jednom susreo. Iako na prvi pogled deluje kao razlog za hitan poziv vodoinstalateru, u mnogim slučajevima rešenje je mnogo jednostavnije i već se nalazi u vašoj kuhinji.

Pre nego što posegnete za telefonom, zastanite i pokušajte sami da rešite problem. Dovoljno je da zasučete rukave, sklonite sudove i isprobate nekoliko proverenih kućnih trikova.

Začepljen odvod često zahteva malo strpljenja i kombinovanje različitih metoda. Dobra vest je da većinu možete primeniti odmah, sa onim što već imate kod kuće. Ako jedna ne pomogne, pređite na sledeću – i tek ako ništa ne da rezultat, ima smisla zvati majstora.

Jednostavna rešenja koja često pomažu

Prvi korak ne zahteva nikakav alat – samo vruću vodu. Ona može da rastvori masnoću i naslage koje usporavaju oticanje. Pre toga uklonite što više stajaće vode iz sudopere, zatim sipajte kipuću vodu i sačekajte nekoliko minuta. Postupak možete ponoviti više puta.

Ako to nije dovoljno, probajte kombinaciju soli i vruće vode. Gruba so pomaže da se mehanički uklone naslage koje voda ne može sama. Sipajte pola šolje soli u odvod, pa prelijte vrućom vodom, ostavite nekoliko minuta i isperite.

Jedan od najpoznatijih trikova je soda bikarbona i sirće. Kada se pomešaju, dolazi do hemijske reakcije koja stvara penu i razgrađuje prljavštinu. Sipajte šolju sode bikarbone u odvod, zatim dodajte istu količinu sirćeta. Kada se pena smiri, zatvorite odvod, sačekajte oko 15 minuta i isperite vrućom vodom.

Za jače zapušenje može pomoći i mešavina sode bikarbone i soli. Pomešajte šolju sode i pola šolje soli, sipajte u odvod i ostavite nekoliko sati. Nakon toga isperite vrućom vodom.

Kada kućni trikovi nisu dovoljni

Ako ove metode ne pomognu, vreme je za mehanička rešenja. Gumeni odčepljivač može stvoriti pritisak koji pomera začepljenje. Ako imate duplu sudoperu, zatvorite drugi otvor, napunite vodu tako da prekrije gumu i pumpajte dok ne osetite pomeranje.

Ako imate usitnjivač otpada, moguće je da je problem u njemu. U tom slučaju pokušajte da ga pokrenete prema uputstvu, ali obavezno isključite struju pre bilo kakvog rada.

Često se prljavština zadržava u sifonu. Postavite kantu ispod, odvrnite ga i očistite nakupljene ostatke, pa ga vratite nazad.

Za dublja začepljenja koristi se vodoinstalaterska sajla, ali može poslužiti i obična metalna vešalica. Ispravite je i pažljivo ubacite u odvod – često je dovoljno za uklanjanje dlaka i većih ostataka.

Kako sprečiti ponovni problem

Najbolja zaštita je redovno održavanje. Povremeno čišćenje prirodnim sredstvima može sprečiti stvaranje naslaga i neprijatnih mirisa.

Posebno obratite pažnju na ono što bacate u sudoperu. Masnoće, ulja, talog od kafe i ostaci hrane najčešći su uzrok začepljenja jer se vremenom talože i stvrdnjavaju u cevima.

Uz malo pažnje i redovne navike, vaš odvod može dugo ostati čist i protočan – bez potrebe za skupim intervencijama.