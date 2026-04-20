Poznata manekenka Điđi Hadid ponovo se pojavila na crvenom tepihu i odmah privukla pažnju glamuroznim stajlingom koji podseća na eleganciju starih holivudskih diva.

Na 12. dodeli „Breakthrough“ nagrada u Los Anđelesu okupile su se brojne poznate ličnosti, ali je upravo Điđi uspela da se izdvoji i ostavi snažan utisak. Nakon kraće pauze od javnih događaja, njen povratak nije prošao nezapaženo – naprotiv, mnogi su bili oduševljeni njenim izgledom.

Za ovu priliku, manekenka je, uz savete stilistkinje Elizabet Salcer, odabrala upečatljivu belu haljinu brenda David Koma. Kreacija od svile savršeno prati liniju tela i ističe njenu vitku figuru, dok halter izrez i kroj podsećaju na glamur zlatnog doba Holivuda.

Poseban pečat celom izdanju dao je veliki zlatni broš, koji je dodatno naglasio luksuz i sofisticiranost kombinacije.

Kada je reč o obući, Điđi je izabrala elegantne sandale brenda Andrea Wazen, model Carol Mule 75, koje su dodatno istakle njene duge noge.

Stajling je upotpunila jednostavnom frizurom – blagi talasi koji slobodno padaju niz leđa, kao i diskretna šminka u nude tonovima, koja je dodatno naglasila njenu prirodnu lepotu.

Sve zajedno, njen povratak na crveni tepih bio je pravi modni pogodak koji se dugo neće zaboraviti.