Buđ u ćoškovima na pločicama u kupatilu može biti tvrdokoran problem, ali se može efikasno ukloniti uz prave metode. Pre nego što počnete, važno je da se zaštitite – stavite gumene rukavice i, po mogućstvu, masku, jer spore buđi mogu iritirati disajne puteve. Takođe, proverite da li kupatilo ima dobru ventilaciju, otvorite prozor ili uključite ventilator.

Za čišćenje možete koristiti prirodna sredstva poput belog sirćeta ili sode bikarbone, ili pak komercijalne sprejeve protiv buđi. Sirće se sipa nerazblaženo u bočicu sa raspršivačem i direktno nanosi na zaražena mesta. Soda bikarbona može se pomešati sa malo vode u pastu i naneti na ćoškove i fugne. Ukoliko je buđ tvrdokorna, možete koristiti specijalizovani sprej prema uputstvu proizvođača.

Nakon nanošenja sredstva, ostavite ga da deluje 15–20 minuta, a zatim pomoću stare četkice za zube ili male četke istrljajte površinu. Ako buđ i dalje ne popušta, postupak se može ponoviti ili ostaviti sredstvo da deluje duže. Kada se buđ ukloni, površinu isperite vlažnom krpom i dobro osušite, jer vlaga pogoduje njenom ponovnom razvoju.

Prevencija je ključna – redovno provetravajte kupatilo, brišite fugne nakon tuširanja i razmislite o nanošenju zaštitnog sloja za fugne ili antifungalnog sredstva kako biste sprečili ponovni rast buđi. Ovim jednostavnim koracima ćoškovi vašeg kupatila mogu ostati čisti i bez buđi.