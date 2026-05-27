Godinama je skupljalo prašinu po podrumima, garažama i starim vitrinama, a danas se za njega otimaju kolekcionari i ljubitelji retro stvari. Predmet koji je nekada bio sasvim običan deo domaćinstva u bivšoj Jugoslaviji sada na buvljacima i oglasima dostiže neverovatne cene.

Reč je o starim Iskra radio-aparatima, legendarnim uređajima koje su nekada imali gotovo svi - od gradskih stanova do seoskih kuća. Danas, očuvani modeli iz sedamdesetih i osamdesetih godina vrede i po nekoliko stotina evra, naročito ako su i dalje ispravni.

Nekada obična stvar, danas kolekcionarsko blago

U vreme Jugoslavije radio je bio centar kuće. Na njemu su se slušale vesti, muzika, sportski prenosi i omiljene emisije. Posebno su bili popularni modeli slovenačke „Iskre“, koji su važili za kvalitetne i dugotrajne uređaje.

Mnogi su ih kasnije sklonili na tavan kada su stigli televizori i moderni uređaji, ne sluteći da će jednog dana postati pravi hit među kolekcionarima.

Na buvljacima koštaju kao pola plate

Danas se stari Iskra radio-aparati prodaju po oglasima, antikvarnicama i buvljacima, a cene zavise od modela i očuvanosti. Neki primerci dostižu i nekoliko stotina evra, posebno ako imaju originalne dugmiće, kutiju ili dokumentaciju.

Retro enterijer i nostalgija za Jugoslavijom dodatno su podigli potražnju za ovim uređajima.

Možda vam stoji baš u garaži

Stručnjaci za antikvitete kažu da mnogi ljudi ni ne znaju šta imaju kod kuće. Stari radio koji godinama stoji zaboravljen u podrumu danas može vredeti mnogo više nego što mislite.

Zato mnogi sada prekopavaju tavane i garaže u potrazi za stvarima koje su nekada bile „bezvredne“, a danas predstavljaju pravo malo bogatstvo.