Kivi je voće sa mekanom, dlakavom korom koje može da se jede na mnogo načina. Ako se pitate kako da jedete kivi, tu smo da pomognemo.

Bilo da imate poznatiji zeleni kivi ili noviji žuti kivi, pristup je uglavnom isti. Kivi možda izgleda pomalo nezgodno zbog svoje dlakave kore, ali je zapravo veoma jednostavan za jelo, a uz to je i veoma svestran sastojak u raznim jelima.

Stručnjak za hranu i autor knjige o voćnim kolačima je podelio najbolje ideje i stručne savete.

Pranje kivija

Ako ste spremni da jedete kivi, prvi korak u pripremi je da ga operete. Preporučuje se da kivi operete neposredno pre jela, umesto odmah kada ga donesete iz prodavnice.

Voće temeljno isperite hladnom vodom, a rukama ga nežno istrljajte ako kora deluje prljavo. Osušite ga čistom kuhinjskom krpom ili papirnim ubrusom i spreman je za sečenje i jelo.

3 načina da jedete kivi

Baš kao što možete pojesti jabuku celu ili je iseći — i jesti koru ili je oljuštiti — kivi nudi slične opcije. Postoje tri popularna načina:

Oljuštite i isecite

Ovo je najčešći način konzumacije kivija. Kora se može ukloniti nožem za čišćenje ili ljuštilicom za povrće, a zatim se meso seče na kolutove ili polukrugove, secka sitno ili krupno, ili čak seče u zabavne oblike pomoću modlica za kolače.

Prepolovite i izvadite kašičicom

Kada želite brz užitak bez ljuštenja i sečenja, jednostavno presecite kivi na pola po sredini. Zatim malom kašičicom izvadite meso direktno iz kore. Kada pojedete sve voće, koru možete baciti u kompost.

Jedite ga celog

Verovali ili ne, kora kivija je potpuno jestiva. Ima zemljani ukus sličan kori jabuke i blago „dlakavu“ teksturu. Takođe sadrži značajne količine folata i vitamina E. Možete zagrizati opran kivi kao jabuku ili breskvu.

Dodajte začine kiviju za dodatni ukus. Vredno je probati — blagi posip mešavinom začina kao što je čili-lajm so (Tajín) čini kivi još boljim užinom.

5 načina da iskoristite ovo voće

Kada savladate grickanje kivija, spremni ste za sledeći nivo — upotrebu u raznim jelima, slatkim i slanim. Džejson Šrajber, stilista hrane, kreator recepata i autor knjige ,,Fruit Cake: Recipes for the Curious Baker", je podelio svoje omiljene načine upotrebe kivija za sajt Martha Stewart.

Za najbolji ukus i teksturu, ohlađeni kivi treba ostaviti da dostigne sobnu temperaturu pre serviranja. To pojačava njegovu prirodnu slatkoću i olakšava sečenje ili vađenje kašičicom.

„Slatkasto-kiselkasti ukus kivija savršeno se slaže sa drugim svežim ukusima, poput citrusa ili svežeg đumbira“, kaže Šrajber. Međutim, njegova tekstura je toliko nežna da ga jaki sastojci lako mogu nadjačati. Njegove omiljene kombinacije su drugi blagi tropski plodovi, poput banane, manga, zmajevog voća, marakuje i guave.

Iako voli pečenje sa voćem, Šrajber ne preporučuje korišćenje kivija u pečenim poslasticama. Umesto toga, savetuje da se jede svež kako bi se najbolje osetili ukus i tekstura.

Jogurt činija: Kombinujte ga sa drugim tropskim voćem za doručak u činiji sa jogurtom.





Kombinujte ga sa drugim tropskim voćem za doručak u činiji sa jogurtom. Voćna salata: Dodajte ga u svežu voćnu salatu sa prelivom od citrusa i đumbira.





Dodajte ga u svežu voćnu salatu sa prelivom od citrusa i đumbira. Smuti: Kivi je odličan način da unesete vitamine u jutarnji smuti. Svež ili zamrznut kivi može da se koristi.





Kivi je odličan način da unesete vitamine u jutarnji smuti. Svež ili zamrznut kivi može da se koristi. Pavlova: Jedan od omiljenih načina je na pavlovi, posebno uz kremasti voćni krem sa citrusima i đumbirom.





Jedan od omiljenih načina je na pavlovi, posebno uz kremasti voćni krem sa citrusima i đumbirom. Dekoracija za desert: Iseckan kivi sa medom preko kolača ili kao dekoracija za kremaste deserte poput flana ili pudinga.

Kako čuvati kivi

Kivi može trajati oko nedelju dana na sobnoj temperaturi i do mesec dana u frižideru, u zavisnosti od zrelosti pri kupovini.

Nezreo kivi: Držite ga na sobnoj temperaturi dok ne omekša. Da biste ubrzali zrenje, stavite ga u papirnu kesu. Jabuka ili banana u kesi ubrzavaju proces.





Držite ga na sobnoj temperaturi dok ne omekša. Da biste ubrzali zrenje, stavite ga u papirnu kesu. Jabuka ili banana u kesi ubrzavaju proces. Zreo kivi: Zreo kivi ima blag miris i mekanu (ali ne gnjecavu) teksturu. Čuvajte ga u fioci za povrće u frižideru.





Zreo kivi ima blag miris i mekanu (ali ne gnjecavu) teksturu. Čuvajte ga u fioci za povrće u frižideru. Isečen kivi: Nakon sečenja, držite ga u hermetički zatvorenoj posudi ili kesici u frižideru kako se ne bi osušio. Najbolje ga je pojesti u roku od dan-dva.

Bonus video: