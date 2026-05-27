Uzalud je da trošite i vreme i trud ako čim stavite ručak u rernu stalno stojite pored šporeta. Neprestano otvaranje rerne, okretanje i mešanje uništiće svaku šansu da dobijete savršeno hrskave krompiriće. Umesto lepe zlatne korice, dobićete mekan i vodnjikav krompir koji se zapravo kuva u sopstvenoj pari.

Iskusne domaćice znaju jednostavno pravilo koje pravi razliku, pleh se prvih trideset minuta ne dira.

Razlog zbog kog krompir iz rerne često ne ispadne hrskav je višak vlage. Voda koja izlazi iz krompira na vrelom plehu mora da ispari, a ako nema gde da ode, krompir se zapravo pari umesto da se peče. Tu najčešće nastaje greška, kada se pleh pretrpa ili se krompiri poređaju jedan preko drugog, pa para ostaje zarobljena.

Pravilo je jednostavno, krompir treba poređati u jednom sloju, sa razmakom između komada, na dobro zagrejan i nauljen pleh.

Za kilogram mladog krompira potreban je pleh veličine standardne rerne, i ne manji.

Recept za najukusnije hrskave krompiriće

Sastojci:

1 kg mladog krompira, prepolovljenog

5 do 6 čenova belog luka u ljusci, blago pritisnutih nožem

3 kašike maslinovog ulja

nekoliko grančica majčine dušice ili ruzmarina

krupna so i sveže mleveni biber

Mladi krompir ne treba ljuštiti. Njegova tanka kora daje lepu boju i pomaže da zadrži oblik. Operite ga dobro četkicom pod mlazom vode i zatim ga osušite kuhinjskom krpom.

Važno je da krompir bude suv, jer samo suv krompir može postati hrskav, dok mokar uvek ostaje mekan.

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni zajedno sa plehom unutra. Vreo pleh je ključan jer odmah počinje da stvara koricu kada krompir dođe na njega.

Prepolovljene krompire stavite u činiju, prelijte uljem, posolite, pobiberite i dobro izmešajte rukama da svaki komad bude obložen. Rasporedite ih na vreo pleh tako da presečena strana bude okrenuta nadole. Upravo ta strana daje najlepšu zlatnu i hrskavu koricu.

Dodajte čenove belog luka u ljusci i grančice začina između krompira, ne preko njih. Pecite oko 30 minuta bez otvaranja rerne, bez proveravanja i bez mešanja.

Nakon toga okrenite svaki komad i nastavite pečenje još 25 do 35 minuta, dok ivice ne postanu tamno zlatne. Beli luk će tada omekšati i moći će lako da se istisne iz ljuske i premaže preko krompira.

Greške koje uništavaju hrskavu koricu

Aluminijumska folija nije dobra jer zadržava paru i sprečava stvaranje korice, pa krompir ostaje mekan.

Hladno ulje i hladan pleh usporavaju pečenje i odlažu stvaranje hrskave površine, pa je najbolje koristiti dobro zagrejan pleh i ulje.

Sitno mlevena so upija vlagu i omekšava koru, dok krupna so ostaje na površini i daje prijatnu hrskavost.

