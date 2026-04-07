Jedan od popularnih trikova za brzo sušenje veša jeste da u sušilicu, zajedno sa mokrim vešom, ubacite jedan suvi peškir. Iako zvuči neobično, stručnjaci tvrde da ovaj trik zaista može da pomogne.

Naime, suv peškir upija deo vlage iz mokre odeće, pa mašina za sušenje veša ima manje posla i može brže da osuši veš. Osim toga, peškir pomaže da se odeća razdvoji u bubnju, što omogućava bolju cirkulaciju toplog vazduha i brže isparavanje vode.

Ipak, važno je koristiti običan frotirni peškir, a ne kvalitetnije modele od posebnih materijala, jer se oni mogu oštetiti tokom sušenja odeće. Takođe, peškir treba da bude čist kako ne bi preneo nečistoće na veš.

Još jedan ključan savet je da peškir izvadite iz sušilice nakon 15 do 25 minuta. Do tada će već upiti dovoljno vlage. Ako ostane do kraja ciklusa, može imati suprotan efekat i usporiti sušenje.

Stručnjaci upozoravaju za portal "Homes & Gardens" i da previše mokar veš može produžiti proces sušenja. Razlog za to može biti prepunjena veš mašina, loše centrifugiranje ili zapušen filter. U takvim slučajevima preporučuje se dodatna centrifuga pre sušenja.

