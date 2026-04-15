Vremenom se parket izgrebe i nastanu fleke, pa ne izgleda lepo. Pronašli smo odlično rešenje koje je jako jeftino.

Nema potrebe da zovete majstore i plaćate hoblovanje i lakiranje parketa. Izgreban parket možete i sami da sredite i povratite mu stari sjaj. Da biste popravili ogrebotine potreban vam je samo omekšivač koji sigurno imate u kupatilu.

Brzo vratite sjaj parketu

Sipajte u kofu sa vodom dva čepa omekšivača. Izmešajte da se omekšivač istopi, pa natopite čistu krpu za pod tom mešavinom. Obrišite mesta na parketu gde su ogrebotine. Zatim i ostatak parketa prebrišite ovom mešavinom. Ogrebotine će nestati, a parket će zablistati kao da je juče postavljen.

Kako srediti manje ogrebotine

Zvuči neobično, ali orasi stvarno deluju! Sadrže prirodna ulja koja se upijaju u drvo. Trljajte ih po ogrebotini, ostavite nekoliko minuta, a zatim prebrišite. Rezultati će vas iznenaditi.

