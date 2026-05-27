Tokom velikih vrućina cveće je najbolje zalivati rano ujutru, idealno između 5 i 8 sati, dok sunce još nije jako. Tada voda lakše dolazi do korena, sporije isparava i biljka ima dovoljno vremena da upije vlagu pre visokih temperatura.

Večernje zalivanje takođe može biti dobra opcija, ali je važno da se voda sipa direktno u zemlju, bez kvašenja listova, jer vlaga koja ostane preko noći može podstaći razvoj gljivica i bolesti.

Stručnjaci savetuju da se izbegava zalivanje tokom najjačeg sunca, posebno između 11 i 17 časova, jer voda tada brzo isparava, a kapljice na lišću mogu dodatno oštetiti biljku.

Biljke u saksijama tokom tropskih dana često zahtevaju zalivanje i dva puta dnevno, pošto se zemlja u njima mnogo brže suši nego u bašti. Najbolje je proveriti vlažnost zemlje prstom, ako je suva nekoliko centimetara ispod površine, vreme je za zalivanje.