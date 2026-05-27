Patike sa duplim pertlanjem postale su jedan od najvećih modnih trendova 2026. godine i sve češće se mogu videti kako među ljubiteljima patika, tako i u svakodnevnim street style kombinacijama. Nakon godina dominacije masivnih chunky modela, modna scena se sve više okreće užim i elegantnijim siluetama, pa slim patike polako preuzimaju glavnu ulogu.

Ovaj trend prati i šire promene u modi, jer se strukirani i precizniji krojevi vraćaju u fokus, dok predimenzionirana odeća polako odlazi u drugi plan. Upravo zbog toga modeli sa duplim pertlama postaju detalj koji spaja minimalističku siluetu i upečatljiv dizajn.

Iako danas deluju kao potpuno novi trend, patike sa duplim pertlanjem zapravo imaju dugu istoriju. Još tokom šezdesetih godina brend Kaepa predstavio je tehnologiju dvostrukog vezivanja pertli koja je sportistima omogućavala bolje prilagođavanje patike stopalu i veću udobnost tokom aktivnosti. Trend je ponovo oživeo zahvaljujući viralnoj saradnji brendova Miu Miu i jednog poznatog sportskog brenda iz 2024. godine, kada su predstavljeni modeli od antilopa sa različitim pertlama.

Veliku popularnost ovih patika donela je mogućnost personalizacije, koja je postala jedan od ključnih modnih principa poslednjih sezona. Kombinovanje različitih boja i stilova pertli omogućava da čak i najpopularniji modeli dobiju lični pečat i izgledaju drugačije u svakom outfitu.

Dobra vest za ljubitelje mode jeste da ovakvi modeli više nisu rezervisani samo za luksuzne modne kuće, već se mogu pronaći i u ponudi pristupačnijih high-street brendova.

Kada je reč o bojama, neutralni zemljani tonovi i dalje su veoma popularni jer se lako kombinuju tokom cele godine, ali sve veću pažnju privlače i jarke nijanse koje outfitu daju energičniji i upečatljiviji izgled. Patike sa duplim pertlanjem tako su postale spoj udobnosti, praktičnosti i detalja koji svaki stajling čini zanimljivijim.