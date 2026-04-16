Ovan

Petak vam donosi snažnu energiju i potrebu da završite sve što ste započeli tokom nedelje. Možete biti veoma odlučni ali i nestrpljivi ako stvari ne idu po planu. Važno je da zadržite fokus i ne ulazite u rasprave koje vam oduzimaju energiju.

Bik

Danas vam prija mir i stabilnost i trudićete se da izbegnete stresne situacije. Moguće je da ćete želeti da se posvetite sebi ili ljudima koji vam prijaju. Petak je dobar za opuštanje ali i za donošenje praktičnih odluka bez pritiska.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati više razgovora nego inače. Neka informacija može vam biti korisna ili vas inspirisati za naredne poteze u poslu. Važno je da ne rasipate novac već da ga usmerite na ono što vam je važno.

Rak

Emocije su danas izraženije i možete biti osetljiviji na okolinu. Pokušajte da ne reagujete impulsivno već da sebi date vreme da razumete šta osećate. Razgovor sa bliskom osobom može vam doneti mir.

Lav

Danas imate priliku da se istaknete i pokažete svoje sposobnosti. Ljudi oko vas mogu primetiti vaš trud i energiju. Petak vam donosi samopouzdanje ali je važno da ostanete otvoreni za saradnju.

Devica

Fokusirani ste na obaveze i detalje i možete biti veoma produktivni. Ipak pokušajte da ne budete previše kritični prema sebi ako nešto ne ide savršeno. Važno je da održite balans.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom. Iskren razgovor može doneti više razumevanja i stabilnosti. Petak je dobar za rešavanje nesuglasica.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i može vam pomoći da donesete važnu odluku. Dan je dobar za dublje razmišljanje i oslobađanje od nečega što vam više ne prija.

Strelac

Potreba za kretanjem i promenom je naglašena. Možda ćete želeti da napravite plan za vikend ili da unesete nešto novo u svoju svakodnevicu. Petak vam donosi optimizam i želju za slobodom.

Jarac

Danas ste fokusirani na ciljeve i obaveze ali je važno da ne preuzmete previše na sebe. Organizacija vam pomaže da završite sve što ste planirali ali ne zaboravite na odmor.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano i možete želeti da ih podelite sa drugima. Razgovor sa nekim može vam doneti zanimljive uvide. Petak je dobar za kreativnost.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati sve oko sebe. Potrebno vam je više mira kako biste održali unutrašnji balans. Kreativne aktivnosti mogu vam doneti smirenje.

Video: